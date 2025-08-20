0

Clima de hoy en San José: pronóstico para el 20 de agosto, vía NWS

¡Importante! El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico especial para San José este miércoles, 20 de agosto. Toma las precauciones necesarias.

Clima y pronóstico del tiempo en San José hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, según National Weather Service.
Clima y pronóstico del tiempo en San José hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, según National Weather Service. | Foto: Composición Líbero
Este miércoles 20 de agosto, el pronóstico del clima en San José, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a California o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en San José: Pronóstico oficial del NWS para este miércoles, 20 de agosto de 2025

El miércoles 20 de agosto, los habitantes de San José amanecerán con una temperatura de aproximadamente 14 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 14 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 27 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 8.05 kilométros por hora a Noroeste durante el día.

Por la noche, el clima en San José será de alrededor de 31 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado durante el día, y por la noche, claro y soleado.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del miércoles, 20 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Qué tipo de clima tiene San José?

El clima en San José, California, es mediterráneo, con veranos cálidos y secos, e inviernos frescos y húmedos. Situada en el Valle de Santa Clara, presenta variaciones de temperatura a lo largo del año.

  • Verano: Las temperaturas superan los 30°C, con noches frescas. Las lluvias son muy raras.
  • Invierno: Las temperaturas se mantienen por encima de los 0°C, lo que hace poco frecuentes las heladas y nevadas. Se registran lluvias moderadas y tormentas ocasionadas por sistemas climáticos.
  • Otoño y primavera: Son estaciones de transición, con temperaturas suaves y días soleados, ideales para visitar o residir en la ciudad.

Es importante destacar que el clima en EE. UU. varía considerablemente, y en lugares como Texas el pronóstico puede ser muy diferente. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ofrece pronósticos y alertas para todo el país.

