Tensión en Pensilvania: inmigrantes latinos fueron capturados luego de las redadas de ICE

Muchas personas que residen en Estados Unidos viven con temor debido a las redadas que ICE ejecuta en diferentes partes del país. En Pensilvania, un grupo de trabajadores fue arrestado tras una intervención de la agencia migratoria bajo la política impulsada por el gobierno de Trump, y ahora esperan el dictamen final sobre su situación.

Operativo en Pensilvania

En la mañana del martes 19 de agosto de 2025, agentes de ICE llevaron a cabo una redada en dos puntos de una carretera estatal en Pensilvania, que culminó con la detención de 25 personas originarias de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Todos los arrestados se desempeñaban como obreros en una obra de construcción local.

De acuerdo con la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pensilvania, Jazmine Rivera, varios de los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley. El primer operativo se registró alrededor de las siete de la mañana, cuando un agente intervino un vehículo y exigió la identificación de todos sus ocupantes. Como resultado, 22 personas fueron arrestadas y únicamente una quedó en libertad al comprobarse que era ciudadana estadounidense.

Una hora más tarde, la Red de Respuesta Rápida del condado Centre recibió la alerta de un vecino que denunció la presencia de seis oficiales migratorios deteniendo a tres personas de origen latino que se trasladaban en otro vehículo. Todos ellos trabajaban en la construcción del hospital Mount Nittany. Según se informó, días antes ya se había reportado la presencia de personal federal vigilando la zona de labores.

No se saben quienes son los capturados

Diversos activistas trabajan en la identificación de los detenidos. La Red de Respuesta Rápida, junto al Frente de Defensa del Pueblo y el Comité Estudiantil para la Defensa y la Solidaridad, movilizaron a residentes locales para vigilar las zonas intervenidas y prevenir futuros actos de violencia por parte de ICE. Al respecto, Rivera señaló: "La comunidad del condado de Centre, incluidos los trabajadores que llegan desde distintas partes de la región, Virginia y Maryland, ahora están aterrorizados y temen por su seguridad".

Por otro lado, Rivera subrayó la importancia de preservar los derechos de las personas y que su trato sea justo y humano: "Es nuestra responsabilidad defender los derechos humanos y garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Los inmigrantes, como todos los residentes, merecen vivir sin temor a la discriminación ni la exclusión".