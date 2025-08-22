Recientemente, se registró un trágico accidente en la autopista New York State Thruway, en Estados Unidos, el cual dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas, tras el vuelco de un autobús turístico que transportaba a más de 50 pasajeros.

La lamentable noticia fue confirmada por James O’Callaghan, portavoz oficial de la policía estatal, quien se encontraba en el lugar de los hechos. El accidente sucedió cerca de Pembroke, una localidad situada a aproximadamente 48 kilómetros al noreste de Buffalo y a 64 kilómetros al sureste de Niagara Falls. Hasta el momento, las autoridades siguen en medio de las investigaciones.

Múltiples muertes tras el vuelco de autobús turístico con más de 50 pasajeros

Tal como informaron los medios internacionales y las autoridades, el accidente de autobús se dio mientras el vehículo se dirigía a Nueva York, esto tras un viaje desde las cataratas del Niágara. En el trayecto, el autobús perdió el control por razones que aún se investigan.

Múltiples muertes tras el vuelco de autobús turístico con más de 50 pasajeros.

No obstante, el testimonio de O’Callaghan, señaló que el autobús "se desvió hacia la mediana, corrigió la trayectoria en exceso y terminó en una zanja al costado de la vía". Por su parte, la policía confirmó que el autobús circulaba a una velocidad propia de autopista y no colisionó con otros vehículos.

El portavoz de las autoridades resaltó los "múltiples fallecidos, personas atrapadas y varios heridos" en esta tragedia, incluyendo al menos un menor entre las víctimas fatales. Además, O’Callaghan indicó que las autoridades seguían trabajando para determinar la cifra exacta de decesos y heridos.

¿Cuál es la situación de los heridos tras este fuerte accidente?

Luego de lo sucedido, se informó que El Erie County Medical Center, un centro de traumatología de nivel 1, recibió siete pacientes relacionados con el accidente antes de las 14:00 hora del este.

Asimismo, según CBS News, la organización de transporte médico de emergencia Mercy Flight trasladó a cuatro pacientes por vía aérea y se preparaba para evacuar al menos a dos personas más a hospitales de la región. En tanto, O’Callaghan también reveló que la mayoría de los pasajeros eran de nacionalidad india, china y filipina.