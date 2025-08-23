Clima de hoy en San Francisco: pronóstico para el 23 de agosto, vía NWS

Este sábado 23 de agosto, el pronóstico del clima en San Francisco, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a California o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en San Francisco: Pronóstico oficial del NWS para este sábado, 23 de agosto de 2025

El sábado 23 de agosto, los habitantes de San Francisco amanecerán con una temperatura de aproximadamente 13 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 13 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 22 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 16.09 kilométros por hora a Oeste-Suroeste durante el día.

Por la noche, el clima en San Francisco será de alrededor de 21 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: cielo mayormente nublado durante el día, y por la noche, mayormente soleado, con algunas nubes ocasionales.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del sábado, 23 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuándo cambia el horario de verano e inicia el invierno en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el cambio de estación y el fin del horario de verano están ligados a eventos astronómicos clave. El verano termina con el equinoccio de otoño, que ocurre entre el 22 y 23 de septiembre, marcando el inicio oficial del otoño, según la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

El invierno comienza con el solsticio de invierno, que suele ocurrir entre el 21 y 22 de diciembre. Este día, el más corto del año, marca el comienzo de la estación más fría en el hemisferio norte. Estos eventos astronómicos definen la transición hacia temperaturas más bajas en la región.