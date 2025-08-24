Buenas noticias inmigrantes latinos: en esta ciudad de Texas se encuentra el nuevo centro comercial y se proyectarán películas en español

Muchos inmigrantes en Estados Unidos están preocupados por su situación y por las políticas impuestas por Donald Trump. Por ello, sienten temor de salir a las calles para evitar encontrarse con los agentes de ICE. Sin embargo, en una llamativa ciudad de Texas podrán encontrar un lugar de esparcimiento dirigido a extranjeros procedentes de países latinos: se llama La Gran Plaza, donde incluso proyectarán películas en español.

La Gran Plaza: centro comercial en Forth Worth

Este centro comercial de esparcimiento, ubicado en Fort Worth, Texas, se ha convertido en un punto de encuentro para familias inmigrantes que buscan disfrutar de un buen momento. Desde 2004, sus nuevos dueños decidieron enfocarse en el público latino, incorporando tiendas en español y locales de comida típica de la región. Pero este año no fue su creación, sino viene desde el siglo pasado.

Según el creador de contenido "Conociendo con Arturo", este centro comercial fue inaugurado en la década de 1960 bajo el nombre de Seminary South. En 1985 cerró sus puertas debido a la baja afluencia. Años después, otra organización compró el edificio, lo remodeló y abrió El Mercado, un espacio tipo bazar.

Posteriormente, el centro comercial volvió a cambiar de propietarios, quienes decidieron destinarlo por completo a la comunidad latina, transformándolo en La Gran Plaza. En su material audiovisual, afirmó: "Se siente que es un centro comercial completamente latino, el 90% de las personas que llegan son hispanos".

Actividades que puedes realizar

Este centro de esparcimiento familiar cuenta con más de 175 tiendas que ofrecen ropa, calzado, artículos para el hogar, tecnología, juguetes, peluquerías, bares, centros de estética y hasta piñatas mexicanas, entre otros. Además, brinda espacios de entretenimiento gratuito como la experiencia 'bicultural' del cine en TX America Cinemas, donde la comunidad puede disfrutar de películas en español y proyecciones exclusivas del cine mexicano.