Pide justicia: Donald Trump exige la liberación de una exsecretaria del condado de Colorado

El 3 de noviembre de 2020 se celebraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos para definir si Donald Trump continuaría en el poder o si Joe Biden, representante del Partido Demócrata, asumiría el mando por los siguientes cuatro años. Los resultados favorecieron a Biden, aunque posteriormente se dictó una sentencia contra Tina Peters por su presunta participación en el amaño del sistema de datos electorales. Ahora, Trump pide que sea liberada de prisión.

Exigen la libertad de Peters

A través de su cuenta en Truth Social, el jefe de Estado exigió la liberación de Tina Peters: "LIBEREN A TINA PETERS, una patriota valiente e inocente que ha sido torturada por políticos corruptos de Colorado, incluyendo a la gran cantidad de votantes por correo que apoyan al gobernador del estado". Además, advirtió que tomará cartas en el asunto si no se acatan sus mandatos

Tina Peters tiene el respaldo del Departamento de de Justicia para solicitar su liberación. Foto: AP

La advertencia fue la siguiente: "¡Liberen a Tina Peters de la cárcel, YA! No hizo nada malo, excepto atrapar a los demócratas haciendo trampa en las elecciones. Es una anciana y está muy enferma. ¡Si no la liberan, tomaré medidas drásticas!". Este pedido surge ante la imposibilidad de otorgarle un indulto, ya que fue condenada por cargos estatales y no federales.

Se conoce que Tina presentó un hábeas corpus ante un juzgado federal solicitando su liberación bajo fianza mientras apela su sentencia. El abogado de la acusada expresó su preocupación por la salud física y mental de Peters y señaló: "Ha sido sometida a condiciones y a un trato selectivo inaceptables. Su condena de nueve años es absolutamente inaceptable para una mujer de 69 años por violaciones no violentas y susceptibles de apelación".

¿Por qué está en la cárcel?

De acuerdo con Colorado Newsline, Peters autorizó que una persona usara la identidad de un empleado local durante la creación del software con Dominion Voting Systems. Posteriormente, este programa fue copiado y difundido en línea. El jurado del condado de Mesa la halló culpable de 7 de los 10 cargos imputados, mientras que el magistrado señaló que Peters no mostró ningún arrepentimiento.