Recientemente, la Junta de Inmigración y Refugio de Canadá (IRB) informó a todos los medios que, durante el primer semestre de este 2025, 245 ciudadanos estadounidenses solicitaron refugio en dicho país.

Esta sorpresiva cifra sorprendió al superar en total de solicitudes registradas a las que se llevaron a cabo en el 2024 y también representa el mayor número de peticiones de este tipo por parte de estadounidenses desde 2019. AQUÍ los detalles.

Este país registró un alto récord de solicitudes de asilo de ciudadanos estadounidenses

Según los datos expuesto por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá (IRB), Univisión y otros medios, se conoció que, durante el año 2024 se registraron un total de 204 solicitudes de asilo de ciudadanos estadounidenses, cifra que ya ha sido superado al ser de 245 en el primer semestre de este año.

Canadá registró un alto récord de solicitudes de asilo de ciudadanos estadounidenses.

Si bien, estas solicitudes representan una pequeña fracción del total, que asciende a 55.000, se trata del número más elevado desde 2019, un hecho sin precedentes. Cabe precisar que los motivos detrás de este aumento no están claramente especificados en los registros canadienses, pero diversos factores parecen influir en esta tendencia.

Por su parte, Amelia Wilson, directora de la Clínica de Justicia Migratoria de la Universidad Pace, indicó a Newsweek que muchos estadounidenses que buscan asilo en Canadá lo hacen por sus opiniones políticas. Asimismo, profesionales como periodistas, abogados y activistas se sienten amenazados por posibles represalias y consideran a Canadá un entorno más seguro para continuar con su trabajo.

¿Cómo se realiza la solicitud para pedir asilo en Canadá?

Para que la solicitud sea aceptada en Canadá, los solicitantes deben demostrar ante la IRB que no hay ninguna región en Estados Unidos que les ofrezca seguridad.

Hace poco, la IRB comenzó a incluir informes de organizaciones como Human Rights Watch en su documentación, lo que proporciona un contexto adicional sobre las condiciones en el país americano.