Este país de América Latina está en sintonía con Estados Unidos y arremete contra Venezuela
Este país declara al Cartel de los Soles como organización terrorista ante la presión internacional por las redes narcotraficantes vinculadas a Maduro.
La República Dominicana declaró oficialmente como organización terrorista al Cartel de los Soles, sumándose así a países como Argentina, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos en su lucha contra este grupo criminal vinculado al narcotráfico.
República Dominicana designa al Cartel de los Soles como organización terrorista
Mediante el decreto 500-25, firmado por el presidente Luis Abinader, la República Dominicana reconoció al Cartel de los Soles como un grupo armado terrorista. El gobierno dominicano ordenó a sus organismos de inteligencia y seguridad actuar para impedir que esta organización opere dentro del país o afecte sus intereses en el exterior.
La decisión dominicana llega en un contexto donde EE. UU. mantiene una flota militar en el sur del Caribe con la misión de combatir el narcotráfico, que incluye a varias organizaciones criminales latinoamericanas.
¿Por qué se considera terrorista al Cartel de los Soles?
El decreto explica que los cárteles de droga, como el Cártel de los Soles, son considerados terroristas porque usan violencia indiscriminada que causa muertes, secuestros y extorsiones, además de financiarse con esquemas ilícitos como el lavado de activos.
¿Cuál es el vínculo entre el Cartel de los Soles y el régimen de Nicolás Maduro?
Este cartel está vinculado al régimen venezolano de Nicolás Maduro, a quien Washington señala como líder principal junto a sus colaboradores cercanos. Desde 2020, el gobierno estadounidense ha catalogado al Cartel de los Soles como organización criminal y, en 2023, lo declaró oficialmente grupo terrorista, además de aumentar la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.
¿Qué está pasando en Venezuela en 2025? Ataque de Estados Unidos al país caribeño
EE. UU. ha intensificado sus acciones en el Caribe con despliegues militares sin precedentes en la región, generando tensiones con Caracas. Recientemente, fuerzas estadounidenses atacaron y neutralizaron a once miembros del Tren de Aragua, otra organización narcotraficante venezolana, en una operación calificada como “ataque cinético”.
