La mejor noticia para inmigrantes en EE. UU.: esta ley te daría la GREEN CARD si trabajas en una de estas TRES industrias

Gabe Vásquez, congresista demócrata de Nuevo México, propone dar residencia permanente a trabajadores inmigrantes esenciales, en un nuevo choque con Trump.

María Zapata
La iniciativa sugiere otorgar a los extranjeros elegibles un estatus condicional por dos años.
La iniciativa sugiere otorgar a los extranjeros elegibles un estatus condicional por dos años. | Composición: María Zapata / Líbero
El 2 de septiembre de 2025, el representante estadounidense Gabe Vásquez (NM-02) presentó la Ley para el Fortalecimiento de Nuestra Fuerza Laboral, un proyecto de ley que busca brindar estabilidad legal a los trabajadores extranjeros en sectores críticos como la agricultura, la salud y los servicios de emergencia.

Vásquez afirmó: "Las personas que trabajan duro y cumplen las normas nunca deberían vivir con miedo a la deportación. Es hora de ofrecerles una vía digna hacia la legalización que merecen y que también necesitan las empresas".

Esta ley otorgaría la Green Card a inmigrantes en EE. UU. que trabajen en una de estas tres industrias

La propuesta del congresista estadounidense Gabe Vásquez busca otorgar un estatus temporal de dos años, con posibilidad de acceder a la residencia permanente, a los trabajadores de sectores clave como salud, energía, educación, construcción, hospitalidad y cuidado infantil, siempre que cumplan ciertos criterios.

Esta medida reconoce la importancia fundamental de estos trabajadores para la economía de Estados Unidos. Entre los requisitos más destacados se encuentran:

  • Estar empleados en una profesión cubierta y mantener al menos 100 días de trabajo al año durante dos años.
  • Haber estado físicamente en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2024 y permanecer allí durante la duración del estatus condicional.
  • Cumplir con pagos de multas y mantenerse en situación legal.

Quienes cumplan con estos criterios podrán acceder posteriormente a la residencia permanente legal. El proyecto cuenta con el copatrocinio de los representantes Juan Vargas, Nydia Velázquez, Delia Ramírez y Angie Craig.

Proyecto busca facilitar Green Card para trabajadores inmigrantes en EE. UU.

Apoyo bipartidista y beneficios económicos para Estados Unidos

La iniciativa ha recibido respaldo de organizaciones que representan pequeñas empresas y grupos proinmigrantes, destacando que la escasez de mano de obra y la deportación masiva afectan negativamente la economía. Según Frank Knapp Jr., de la Iniciativa de Crecimiento Seguro, y David Chase, de Small Business Majority, la ley ayudará a que los negocios prosperen al garantizar trabajadores esenciales.

Vásquez encabeza además otras iniciativas de seguridad y desarrollo económico en la frontera sur, incluyendo leyes contra el narcotráfico y el contrabando, así como proyectos para fortalecer las economías fronterizas, consolidando un enfoque integral y humano hacia la inmigración y la seguridad.

