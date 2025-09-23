Ojo, inmigrantes indocumentados: Estados Unidos aprueba aumentar la pena máxima por ingresar al país sin papeles

Estados Unidos analiza un cambio importante en sus leyes migratorias. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca aumentar las sanciones para quienes ingresen o reingresen al país de manera ilegal. La iniciativa contempla penas más severas y multas más altas para los inmigrantes indocumentados.

EE. UU. aprueba proyecto de ley que eleva la pena máxima por entrada ilegal

La iniciativa, conocida como Ley de 2025 para Detener la Entrada Ilegal, fue aprobada en la Cámara de Representantes el 11 de septiembre, con 226 votos a favor, 197 en contra y 9 legisladores que no votaron. Ahora, el proyecto pasará al Senado para su debate y posible aprobación. La representante republicana de Oklahoma, Stephanie Bice, es la autora de la propuesta.

Nuevas penas para inmigrantes indocumentados por ingresar a Estados Unidos sin papeles

Entre las principales medidas de la propuesta, se incrementa la pena máxima por ingresar al país sin autorización de 2 a 5 años de prisión. Además, si una persona comete un delito grave tras entrar ilegalmente, la pena mínima será de 5 años, pudiendo llegar hasta cadena perpetua. Este endurecimiento de sanciones también se aplicará a quienes:

Eviten los controles de inmigración.

Ingresen mediante declaraciones falsas o información oculta.

Reingresen al país tras haber sido deportados.

Reingreso tras deportación: penas más severas

El proyecto también establece que el reingreso después de una deportación, actualmente sancionado con hasta 2 años de prisión, podría aumentar a un mínimo de 10 años, con posibilidad de cadena perpetua. Además, quienes intenten entrar tras haber sido rechazados tres o más veces enfrentarán multas, hasta 10 años de prisión, o ambas sanciones.

Finalmente, la ley contempla aumentar la pena máxima de prisión de 10 a 15 años para personas con tres o más condenas por delitos menores relacionados con drogas o violencia. Aquellos que hayan tenido condenas graves antes de su deportación deberán cumplir un mínimo de 10 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua.

Próximos pasos en el Senado

Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto se trasladará al Senado, donde los republicanos cuentan con una mayoría de 53 miembros, lo que podría permitir la aprobación de la iniciativa sin necesidad del apoyo de demócratas ni de independientes. Aunque aún no hay una fecha oficial para su discusión, se espera que el debate se lleve a cabo próximamente.