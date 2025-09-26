Crece en EE. UU. el número de hombres que se endeudan peligrosamente para impresionar en las citas románticas

Un reciente estudio de Credit One Bank reveló una tendencia que preocupa a expertos financieros y de género: cada vez más hombres jóvenes en Estados Unidos están dispuestos a endeudarse para impresionar en encuentros románticos. ¿Qué se sabe respecto a esta situación? Conoce más detalles.

Una presión cultural que marca la diferencia

Según la encuesta, 46% de los hombres de la Generación Z y millennials aceptaron que se endeudarían para cubrir los gastos de una cita, frente a solo un 28% de mujeres. Los investigadores señalan que la raíz está en un estereotipo persistente: que los varones deben asumir el papel de proveedores.

46% de hombres jóvenes en EE.UU. se endeudan para impresionar en citas.

El asesor financiero Michael Ryan lo definió como la versión moderna de "las plumas del pavo real": los hombres gastan más de lo que tienen para proyectar valor romántico y competir en un mercado donde redes sociales y apps de citas intensifican la presión.

Apariencias y riesgos financieros

El estudio también reveló que más de la mitad de los encuestados admiten exagerar su éxito económico frente a posibles parejas. Este patrón, conocido como "gasto de rendimiento", puede comprometer la estabilidad financiera de quienes lo practican.

La sexóloga y especialista en finanzas Natassia Miller explicó que esta brecha refleja expectativas sociales arraigadas: "Los hombres sienten que deben demostrar compromiso con gasto, mientras que las mujeres priorizan seguridad y estabilidad".

Otros expertos advierten que basar relaciones en dinero, en lugar de sentimientos, puede ser destructivo a largo plazo. Alex Beene, educador financiero, señaló que endeudarse para mantener una imagen idealizada es "cavar una fosa financiera" que mina tanto la salud económica como la emocional.

La conclusión de los especialistas es clara: el problema va más allá de la falta de educación financiera. Está ligado a presiones culturales que empujan a muchos hombres a sacrificar su estabilidad económica por apariencia y aceptación en el terreno romántico.