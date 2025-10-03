- Hoy:
Walmart CERRARÁ 2025 con importante decisión: se espera la apertura de nuevos SUPERCENTERS en estos estados
Walmart refuerza su liderazgo en retail, expande su alcance en comunidades estratégicas de EE. UU. y se alista para entrar a nuevos mercados internacionales.
Con el cierre de 2025 cada vez más cerca, el sector retail continúa expandiéndose en todo Estados Unidos, y Walmart se mantiene a la vanguardia de esta tendencia. Según declaraciones de Charles Crowson, vocero de la compañía, a USA TODAY, la multinacional prevé finalizar el año con la apertura de ocho nuevas ubicaciones, entre supercenters y tiendas de barrio, consolidando así su presencia en diversas comunidades del país.
Las inauguraciones más recientes se han concentrado en cinco estados clave, siendo Texas uno de los principales focos de expansión. Esta estrategia refuerza el compromiso de Walmart USA de ofrecer a sus clientes más opciones de compra en alimentos y artículos para el hogar.
Los minoristas continúan abriendo tiendas, y Walmart se une a esta tendencia.
Próximos Walmart Supercenters: ¿dónde abrirán sus puertas en Estados Unidos?
Walmart USA continúa expandiéndose en el país, habiendo inaugurado recientemente un Supercenter en Frisco, Texas, el 1 de octubre, y con otra apertura programada en Melissa, Texas, a principios de noviembre, según informó el portavoz Charles Crowson a USA TODAY. Esta expansión se enmarca dentro del plan anunciado en abril, que prevé tanto la apertura de nuevas tiendas como la remodelación de más de 150 ubicaciones en los próximos años.
La expansión seguirá en 2025 y se extenderá hasta 2026, con aperturas programadas en Apollo Beach, Florida, y Eastvale, California. Las inauguraciones de Walmart para 2025 son:
- Alabama: Neighborhood Market en Tuscaloosa (8600 Hwy 69), inaugurado en junio.
- California: Remodelación de Walmart Supercenter en Mountain View (600 Showers Dr.), completada en julio.
- Florida:
- Neighborhood Market en Pace (4239 Berryhill Road), inaugurado en septiembre.
- Neighborhood Market en Milton (6275 US-90), inaugurado en agosto.
- Texas:
- Supercenter en Cypress (8927 Fry Road), inaugurado el 30 de abril.
- Supercenter en Frisco (16600 FM 423), inaugurado el 1 de octubre.
- Supercenter en Melissa, apertura prevista para noviembre.
- Utah: Supercenter en Eagle Mountain (9399 N. Spring Run Parkway), inaugurado el 27 de agosto.
Adicionalmente, en el plano internacional, la compañía confirmó en septiembre que abrirá sus primeras tiendas en Sudáfrica a finales de 2025, las cuales ofrecerán alimentos frescos, productos esenciales para el hogar, ropa y tecnología, según Kath McLay, presidenta y directora ejecutiva de Walmart International.
Walmart cerca de mí: horarios y ubicaciones abiertas
Los horarios de Walmart USA varían según la tienda y su ubicación. Para conocer con precisión qué sucursales están abiertas cerca de ti en este momento, junto con sus horarios exactos y direcciones, lo más recomendable es utilizar el Localizador de Tiendas de Walmart (Walmart Store Finder).
