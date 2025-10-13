- Hoy:
Tragedia en Costco de Hackensack: dos personas terminan hospitalizadas tras fuerte accidente vehicular
Autoridades informaron sobre un accidente vehicular cerca a Costco, en el que dos individuos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital en EE. UU.
El martes 7 de octubre se registró, aproximadamente a las 3:23 p.m., en la intersección de Kansas Street, un grave accidente vehicular que dejó como resultado personas heridas y trasladadas a un hospital, tal como informó el capitán de policía de Hackensack, Darrin DeWitt, en Estados Unidos. ¿Por qué una tienda Costco se vio involucrada en este caso?
Costco de Hackensack: dos personas hospitalizadas tras accidente vehicular
De acuerdo con la declaración de Darrin DeWitt, se conoció que un automóvil que se dirigía hacia el sur por River Street, y que intentó girar a la izquierda hacia la entrada de Costco con una flecha verde, colisionó con otro vehículo, que circulaba en dirección norte y que ignoró una luz roja.
Costco de Hackensack: dos personas hospitalizadas tras accidente vehicular.
Como resultado del impacto, dos ocupantes del vehículo que intentaba girar fueron trasladados al Centro Médico de la Universidad de Hackensack. Uno de ellos presentó dolor en la cadera, mientras que el otro reportó molestias en el pecho. Ambos están estables, pero vivieron momentos de terror ante lo sucedido.
Afortunadamente, fueron lesiones leves, tal como se reveló en la última información proporcionada por las autoridades. La investigación sobre el accidente continúa en curso. La prensa internacional compartió breves detalles de este incidente.
La importancia de Costco en EE. UU.
Por otro lado, es importante saber que, Costco resalta en el mercado por brindar productos de alta calidad a precios competitivos, lo que se debe a su modelo de membresía mayorista que permite alcanzar significativas economías de escala.
La cadena internacional no solo facilita una experiencia de compra singular y conveniente en EE. UU., sino que también reúne una extensa gama de artículos, que abarca desde alimentos y bebidas hasta dispositivos electrónicos. Asimismo, ofrece servicios complementarios como ópticas y estaciones de gasolina a precios accesibles, consolidándose como un destino integral para los consumidores.
