Almirante de la Marina de Estados Unidos presenta su RENUNCIA en medio de furiosos bombardeos ordenados por Trump en el Caribe

Alvin Holsey, vicealmirante y comandante del Comando Sur de Estados Unidos, presentó su renuncia apenas un año después de haber asumido el cargo. Su salida se produce en medio de una creciente ola de tensiones internas provocadas por los constantes ataques militares contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas que parten de Venezuela.

El anuncio oficial fue hecho por Pete Hegseth, secretario de Defensa, quien agradeció públicamente los 37 años de servicio del oficial naval. "El almirante Holsey ha representado lo mejor de nuestra fuerza marítima", dijo en un comunicado difundido en X.

El contexto: operaciones en el Caribe bajo presión

El Comando Sur coordina operaciones en el Caribe, donde Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico. Estas acciones ordenadas directamente por Donald Trump han sido objeto de debate dentro del Pentágono por sus posibles implicaciones legales y geopolíticas.

La renuncia de Holsey ocurrió pocos días después de un nuevo bombardeo contra un barco en aguas cercanas a Venezuela, que dejó seis muertos. El presidente, además, autorizó a la CIA a ampliar su presencia en la región para frenar el flujo de drogas y migrantes.

Tensiones internas en el Pentágono

Fuentes cercanas al alto mando militar revelaron que las diferencias entre Hegseth y Holsey se habían agudizado en las últimas semanas. Mientras el secretario exigía mayor dureza en las operaciones, el almirante pedía más información y coordinación estratégica.

Durante una tensa reunión en el Pentágono el 6 de octubre, Holsey habría presentado su renuncia, aunque la decisión se hizo pública recién el 12 de octubre a través de un mensaje personal en X: "Servir como su comandante ha sido un honor. El equipo del Comando Sur seguirá defendiendo a nuestra nación con orgullo".

Un legado de servicio

Holsey, oriundo de Georgia, inició su carrera en 1988 y se destacó por su liderazgo al frente de unidades aéreas y grupos de ataque. Su salida marca un giro inesperado en un momento de máxima tensión geopolítica.

La Casa Blanca no ha anunciado quién asumirá el mando del Comando Sur. Mientras tanto, continúan las operaciones en la región caribeña con especial atención en las rutas marítimas que conectan Venezuela con Estados Unidos.