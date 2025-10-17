Vicepresidenta de Maduro habría ofrecido a Estados Unidos DERROCAR al chavismo y liderar un gobierno de transición

La tensión política en Venezuela dio un giro inesperado tras conocerse que la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría ofrecido a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro. Según un informe del Miami Herald, la propuesta buscaba estabilizar el país a cambio de garantías para el mandatario chavista.

PUEDES VER: Almirante de la Marina de Estados Unidos presenta su RENUNCIA en medio de furiosos bombardeos ordenados por Trump en el Caribe

EE.UU. habría rechazado un plan secreto de transición.

Un plan para dejar atrás a Maduro

De acuerdo con el reporte, Caracas presentó dos ofertas. La primera, entregada en abril al enviado estadounidense Richard Grenell, incluía la salida de Maduro del poder, aunque con permanencia segura en el país. La segunda, en septiembre, proponía que Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres lideraran un gobierno provisional, mientras Maduro se exiliaba en Turquía o Catar.

Horas después de conocerse la información, Delcy Rodríguez negó el reporte y calificó el caso como "una operación de guerra psicológica" contra Venezuela.

EE.UU. rechazó la propuesta de transición

Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguraron que Washington desestimó ambas propuestas al considerar que mantenían intactas las estructuras criminales y represivas del régimen. "El ‘Cártel Ligero’ no era una opción viable", explicaron, detallando que la administración Donald Trump decidió cortar toda negociación con funcionarios sancionados y endurecer su estrategia militar.

El presidente Trump confirmó un sexto ataque letal en el Caribe que dejó 27 muertos en dos meses. La operación incluyó más de 4.500 soldados, destructores, submarinos y cazas F-35 desplegados en Puerto Rico. Además, no descartó operaciones terrestres en territorio venezolano.

Escalada militar en el Caribe

Medios como The New York Times revelaron que la CIA recibió luz verde para ejecutar acciones encubiertas. Esto incrementó las tensiones con el gobierno de Maduro, que denunció una "campaña de agresión" por parte de EE.UU.

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López acusó a Washington de usar el narcotráfico como pretexto para forzar un cambio de régimen.

Venezuela lleva su denuncia a la ONU

El embajador Samuel Moncada presentó ante la Organización de las Naciones Unidas una denuncia por “ejecuciones extrajudiciales” en el mar Caribe.

Según la representación venezolana, las operaciones estadounidenses dejaron víctimas civiles, incluidos pescadores trinitarios y colombianos.

Moncada advirtió que estos ataques violan la Carta de la ONU y amenazan la paz regional. "No se trata solo de Venezuela. Es una amenaza para toda América Latina", afirmó.