Mucha atención, inmigrantes y ciudadanos estadounidenses: Revisa ahora si tienes multas de tránsito en Chicago

Si estás en Chicago, ya sea que vivas allí o simplemente estés de visita, es muy importante mantenerte al día con tus multas de tránsito. No atenderlas puede traer complicaciones legales, cargos por intereses acumulados e incluso impactos negativos en tu historial crediticio. Tanto los ciudadanos estadounidenses como los inmigrantes deberían revisar periódicamente sus multas para prevenir problemas mayores. A continuación, te mostramos cómo hacerlo de manera ágil y segura.

Revisar multas de tránsito en Chicago

¿Cómo consultar tus multas de tránsito en Chicago?

Consultar tus multas de tránsito en Chicago es un proceso sencillo que puedes realizar en línea. El sitio oficial de la Ciudad de Chicago permite revisar el estado de tus infracciones utilizando tu número de licencia de conducir o tu matrícula. Algunos pasos básicos incluyen:

Ingresa al portal oficial de Chicago Traffic Ticket Payment .

. Selecciona la opción "Search Tickets" o "Buscar multas".

Ingresa tu información personal, como número de licencia y fecha de nacimiento.

Revisa el estado de tus multas y los montos pendientes.

Consultar tus multas a tiempo puede ayudarte a evitar intereses acumulados o la emisión de órdenes de arresto por incumplimiento.

¿Qué ocurre si no pagas tus multas en Chicago?

No pagar tus multas de tránsito en Chicago puede acarrear múltiples consecuencias legales y financieras, tanto para inmigrantes como para ciudadanos. Algunas de las más importantes son:

Incremento de la deuda : Las multas no pagadas generan intereses y cargos adicionales.

: Las multas no pagadas generan intereses y cargos adicionales. Problemas legales : El incumplimiento puede derivar en órdenes de arresto o suspensión de tu licencia.

: El incumplimiento puede derivar en órdenes de arresto o suspensión de tu licencia. Impacto en tu historial crediticio : Las multas pendientes pueden afectar tu crédito, dificultando préstamos o alquileres.

: Las multas pendientes pueden afectar tu crédito, dificultando préstamos o alquileres. Riesgos migratorios : Para inmigrantes, las multas no pagadas podrían complicar trámites legales o procesos de residencia.

: Para inmigrantes, las multas no pagadas podrían complicar trámites legales o procesos de residencia. Por estas razones, es recomendable mantener un seguimiento constante de tus infracciones y saldar cualquier deuda pendiente a tiempo.

¿Cuánto es la multa por pasar un semáforo en rojo en Chicago?

Según The Kryder Law Group, pasarse un semáforo en rojo en Chicago puede costar $100 si se detecta por cámara, pero la multa puede subir a $200 si no se paga a tiempo. Cuando la infracción la emite un oficial, la multa suele estar entre $100 y $200, además de sumar puntos a la licencia.