Reconocido supermercado desata una locura con el REMATE más esperado antes de Navidad

Aunque el otoño apenas comienza en Estados Unidos, miles de familias ya piensan en cómo enfrentar los meses más fríos sin vaciar sus bolsillos. Anticipándose a esta necesidad, Walmart presentó una de sus ofertas más tentadoras de la temporada: una manta polar por menos de 10 dólares que promete abrigo, comodidad y estilo.

PUEDES VER: Lo que la LEY de Estados Unidos realmente permite si un INMIGRANTE SIN PAPELES gana el Powerball

La manta estrella de Walmart ya conquista a cientos de compradores en EE. UU.

La manta “soft” está hecha con 100 % microfibra y cuenta con una textura aterciopelada que combina funcionalidad con un diseño elegante. Además de su calidez, puede usarse como cubrecama o complemento decorativo en sofás y sillones.

Colores, tamaños y precios accesibles

Disponible en 14 colores desde neutros como blanco, marfil y chocolate, hasta vibrantes como turquesa, coral y rojo, esta manta se adapta a cualquier estilo. El tamaño Twin (50 × 46 pulgadas) se vende a US$ 9,44, mientras que las versiones más grandes oscilan entre US$ 23,18 (Queen) y US$ 44 (California King), precios muy competitivos frente a productos similares.

Opiniones de compradores: suavidad que conquista

La manta ya acumula más de 225 reseñas y una calificación promedio de 4,7 sobre 5. Usuarios destacan su suavidad, durabilidad y la sensación de abrigo que brinda. "Extremadamente suave y muy cómoda. Se la recomiendo a todo el mundo", comentó una clienta. Otro comprador confesó que terminó adquiriendo varias para su familia.

Un invierno marcado por el regreso de La Niña

El invierno comenzará oficialmente el 21 de diciembre de 2025, y los meteorólogos anticipan una temporada particularmente fría. La presencia del fenómeno climático La Niña podría traer más tormentas invernales y temperaturas bajo cero en el norte y noreste del país.

Para muchos hogares, esta manta representa una solución económica para mantenerse abrigados sin incrementar sus facturas de calefacción.