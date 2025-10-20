- Hoy:
Estados Unidos sorprende: en estas 2 ciudades darán COMIDA GRATIS del 20 al 25 de octubre
Texas y California activarán jornadas especiales de distribución gratuita de alimentos para familias en situación vulnerable.
El Gobierno federal, bajo la administración de Donald Trump, mantiene en marcha programas sociales en las zonas más vulnerables de Estados Unidos. A estas acciones se suman organizaciones independientes que, en medio de la creciente crisis alimentaria, coordinan una nueva entrega masiva de alimentos.
Del 20 al 25 de octubre de 2025, dos estados Texas y California serán epicentro de jornadas de distribución gratuita de productos frescos para miles de familias. La iniciativa se realizará a través de mercados móviles comunitarios y busca garantizar el acceso a alimentos nutritivos a personas en situación de necesidad.
Alianzas comunitarias contra el hambre
En Texas, el operativo está a cargo del North Texas Food Bank (NTFB), con el apoyo de Catholic Charities Dallas y Dallas College. En California, la logística correrá por cuenta de FIND Food Bank, institución que atiende a comunidades en el condado de Riverside y zonas aledañas.
Las familias solo deberán proporcionar su nombre, número de integrantes y código postal para acceder a productos frescos como frutas, verduras y leche. Además, muchos puntos contarán con modalidad “Drive-Thru”, lo que agiliza la entrega sin necesidad de bajarse del vehículo.
Cronograma de entregas en Texas
- Lunes 20: Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita Dallas
- Martes 21: Biltmore Apartments Dallas, Lakeside Community Church, St. Michaels Grand Prairie
- Miércoles 22: Iglesia de Dios Betel Seagoville, Keyes Elementary Irving, St. Patrick Catholic Church Dallas
- Jueves 23: Our Lady of Perpetual Help Dallas, St. Michael’s McKinney, Hope Clinic Garland
- Viernes 24: For the Nations Community Center Garland, Christ Apostolic Church Vineyard Dallas
- Sábado 25: Healing Hands Community Church Dallas, Iglesia Cristiana La Roca Dallas
Cronograma de entregas en California
- Martes 21: Sky Valley, Hot Springs Rd. Desert Hot Springs
- Miércoles 22: Cabazon Community Center, Palm Desert HS
- Jueves 23: P.S. James O. Jessie Palm Springs
- Viernes 24: Oasis Elementary Thermal
- Sábado 25: Quinta Library (solo adultos mayores)
Un esfuerzo para reducir la inseguridad alimentaria
Según datos oficiales, en 2024 estos programas distribuyeron más de 28 millones de libras de alimentos a familias de bajos ingresos en ambos estados. La meta de este año es superar esa cifra y cerrar brechas en el acceso a comida saludable. Autoridades y organizaciones sociales invitan a las familias elegibles a acudir temprano a los puntos señalados para asegurar su acceso a las despensas.
