Alerta en el Pacífico: EE. UU. DESTRUYÓ una embarcación con drogas y ELIMINA a dos presuntos narcoterroristas
Es la primera operación de este tipo en el Pacífico Oriental, y se enmarca dentro de la lucha antiterrorista contra cárteles del narcotráfico.
La tarde del miércoles 22 de octubre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la destrucción de una embarcación operada por una organización designada como terrorista, que presuntamente realizaba actividades de narcotráfico en el Pacífico Oriental.
El ataque letal, autorizado por el presidente Donald Trump, se ejecutó en aguas internacionales y marca el octavo operativo de este tipo liderado por Washington. Sin embargo, es la primera vez que una acción de esta naturaleza se lleva a cabo en el océano Pacífico.
Defensa confirma operación exitosa contra narcoterrorismo en aguas internacionales
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que la operación se llevó a cabo tras recibir información de inteligencia que identificaba una embarcación navegando por una ruta frecuentemente utilizada para el contrabando de narcóticos. Durante la acción, dos presuntos narcoterroristas que se encontraban a bordo fueron abatidos, y no se reportaron bajas ni heridos entre las fuerzas estadounidenses.
EE. UU. destruye embarcación de drogas en el Pacífico.
Según el funcionario, la inteligencia estadounidense ya había establecido la conexión del barco con actividades ilícitas de contrabando. Además, Hegseth advirtió: "Los narcoterroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas no encontrarán un puerto seguro en nuestro hemisferio."
EE. UU. justifica acción bajo marco legal de lucha antiterrorista
Tras la operación, la Casa Blanca defendió las acciones tomadas, señalando que se enmarcan dentro del concepto de "conflicto armado" contra los cárteles del narcotráfico. Esta base legal es la misma que respaldó la ofensiva antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, permitiendo el uso de fuerza militar en escenarios considerados de amenaza global.
En cuanto a los dos tripulantes que sobrevivieron al ataque, fueron repatriados a Ecuador y Colombia, respectivamente. Las autoridades ecuatorianas confirmaron posteriormente la liberación del ciudadano retornado, al no encontrar pruebas de que hubiese cometido delitos en territorio nacional.
