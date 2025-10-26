ALERTA en Walmart: hombre fue baleado por la policía de Tucson tras presuntamente cometer graves delitos

Según informó 12News, un hombre fue lesionado por la policía de Tucson el sábado por la mañana después de abrir fuego dentro de un apartamento ocupado. Posteriormente, el mismo individuo cometió un robo en un Walmart USA cercano, lo que desató una rápida respuesta policial.

Un hombre fue baleado por la policía de Tucson tras presuntamente disparar en un apartamento y robar en un Walmart

Un poco después de las 9:30 a.m., la policía respondió tras recibir informes sobre un tiroteo en un complejo de apartamentos cercano a la intersección de Broadway Boulevard y Camino Seco.

Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que un hombre había disparado dentro de un apartamento que estaba ocupado en ese momento. Afortunadamente, nadie resultó herido durante el incidente.

Mientras los oficiales estaban en la escena del tiroteo, recibieron una llamada al 911 reportando un robo a mano armada en un Walmart USA cercano. La descripción del sospechoso coincidía con la del hombre que había disparado en el apartamento.

Enfrentamiento con la policía en Estados Unidos

Al llegar al Walmart USA, los oficiales persiguieron al sospechoso a pie y le ordenaron verbalmente que soltara el arma. Según el Departamento de Policía de Tucson, se produjo un intercambio de disparos entre el sospechoso y los oficiales.

El hombre fue detenido y recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladado a un hospital cercano. Se espera que sobreviva a las heridas sufridas. Afortunadamente, ningún oficial ni ningún miembro de la comunidad resultó herido durante el incidente.

El Equipo Regional de Incidentes Críticos de Pima fue activado para conducir la investigación criminal de este incidente. Según un comunicado de la policía de Tucson, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD) es la agencia principal a cargo de la investigación del tiroteo que involucró a agentes.

La policía de Tucson abatió a un hombre.

