ALERTA en Walmart: hombre fue baleado por la policía de Tucson tras presuntamente cometer graves delitos
Un hombre que habría disparado en un apartamento y luego robó un Walmart con un arma fue abatido por la policía de Tucson el sábado, según las autoridades.
Según informó 12News, un hombre fue lesionado por la policía de Tucson el sábado por la mañana después de abrir fuego dentro de un apartamento ocupado. Posteriormente, el mismo individuo cometió un robo en un Walmart USA cercano, lo que desató una rápida respuesta policial.
Un hombre fue baleado por la policía de Tucson tras presuntamente disparar en un apartamento y robar en un Walmart
Un poco después de las 9:30 a.m., la policía respondió tras recibir informes sobre un tiroteo en un complejo de apartamentos cercano a la intersección de Broadway Boulevard y Camino Seco.
Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que un hombre había disparado dentro de un apartamento que estaba ocupado en ese momento. Afortunadamente, nadie resultó herido durante el incidente.
Mientras los oficiales estaban en la escena del tiroteo, recibieron una llamada al 911 reportando un robo a mano armada en un Walmart USA cercano. La descripción del sospechoso coincidía con la del hombre que había disparado en el apartamento.
Enfrentamiento con la policía en Estados Unidos
Al llegar al Walmart USA, los oficiales persiguieron al sospechoso a pie y le ordenaron verbalmente que soltara el arma. Según el Departamento de Policía de Tucson, se produjo un intercambio de disparos entre el sospechoso y los oficiales.
El hombre fue detenido y recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladado a un hospital cercano. Se espera que sobreviva a las heridas sufridas. Afortunadamente, ningún oficial ni ningún miembro de la comunidad resultó herido durante el incidente.
El Equipo Regional de Incidentes Críticos de Pima fue activado para conducir la investigación criminal de este incidente. Según un comunicado de la policía de Tucson, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD) es la agencia principal a cargo de la investigación del tiroteo que involucró a agentes.
La policía de Tucson abatió a un hombre.
¿A qué hora cierra Walmart USA?
El horario de cierre de Walmart en Estados Unidos varía según la ubicación. En general, los Walmart Supercenter abren todos los días de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
No obstante, algunas tiendas pueden cerrar antes o después, dependiendo del estado o de la demanda local. Por ejemplo, ciertas sucursales cierran a las 10:00 p.m. o incluso a la medianoche los sábados. Para conocer el horario exacto de tu tienda, lo mejor es consultar el localizador de tiendas de Walmart.
