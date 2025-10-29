ALERTA política en Estados Unidos: Trump admite que "está bastante claro" que un tercer mandato podría ser imposible

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin a las especulaciones sobre un posible tercer mandato al reconocer públicamente que la Constitución estadounidense no le permite postularse nuevamente. Durante un vuelo hacia Corea del Sur, donde participa en una cumbre regional, Trump aseguró ante los periodistas que, pese a sus altos índices de aprobación, “está bastante claro” que no podría competir por la Casa Blanca por tercera vez.

Sus declaraciones llegan después de que aliados y seguidores insinuaran planes legales o estratégicos para abrir la puerta a un regreso presidencial.

Figuras clave del Partido Republicano descartan maniobras legales de Trump.

Trump: "Está bastante claro"

Desde el Air Force One, Trump destacó su popularidad entre los votantes y señaló que, aunque le gustaría continuar, las normas constitucionales son un límite firme. "Tengo los mejores índices de aprobación que jamás haya tenido… según lo que he leído, supongo que no puedo postularme, así que ya veremos qué pasa", comentó. Además, subrayó que, aunque lamenta no poder presentarse, la política estadounidense cuenta con muchos líderes valiosos que pueden asumir responsabilidades.

El rechazo desde el Congreso

La conversación sobre un tercer mandato no solo ha sido pública, sino que también involucró a figuras clave del Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, explicó que habló directamente con Trump sobre la posibilidad de buscar un tercer mandato, pero dejó claro que cualquier modificación a la Constitución se aplicaría demasiado tarde para beneficiarlo.

"Ha sido una gran trayectoria. Pero creo que el presidente lo sabe, y hemos hablado de ello, de las limitaciones de la Constitución, por mucho que muchos estadounidenses lo lamenten", afirmó Johnson, dejando en evidencia el escaso respaldo institucional para la idea.

Bromas y rumores: de gorras a Bannon

A pesar de las declaraciones serias, la especulación persiste entre algunos seguidores. En espacios cercanos a Trump todavía se observan gorras con la inscripción “Trump 2028”, mientras que el exasesor y líder del movimiento MAGA, Steve Bannon, aseguró en una entrevista que “hay un plan” para un tercer mandato. Sin embargo, el propio equipo de Trump y varios funcionarios de la Casa Blanca consideran que estos comentarios buscan llamar la atención más que reflejar un apoyo real, mostrando que la idea carece de fundamento político sólido dentro del Partido Republicano.

Opciones legales descartadas

Trump también abordó posibles estrategias legales para eludir las limitaciones constitucionales, como postularse como vicepresidente para luego regresar a la presidencia tras la renuncia del titular electo, calificando la maniobra de “demasiado astuta” y legalmente cuestionable. Aunque dejó abierta la posibilidad de examinar alternativas legales, dejó claro que no considera viable ningún plan que eluda la Constitución, mostrando prudencia ante la especulación mediática.

El reconocimiento de Trump, junto con el rechazo público de figuras clave del Partido Republicano, demuestra que un tercer mandato es prácticamente imposible. Aunque algunos simpatizantes continúan alimentando la idea de un regreso presidencial, la realidad legal y política deja claro que la Constitución sigue siendo un límite firme incluso para un expresidente con altos niveles de popularidad.