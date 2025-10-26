- Hoy:
Donald Trump CASTIGA a Canadá: sube un 10% los aranceles por ANUNCIO FRAUDALENTO emitido en la Serie Mundial
Donald Trump anunció un aumento del 10% en los aranceles a Canadá tras una campaña que calificó de fraudulenta y hostil hacia Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un incremento del 10% en los aranceles a Canadá, intensificando la tensión entre ambos países. La medida, comunicada a través de su red Truth Social, surge un día después de que Washington rompiera sus relaciones comerciales con Canadá, marcando un nuevo capítulo en la disputa económica norteamericana.
PUEDES VER: Trump envía FIRME MENSAJE contra los cárteles de droga, apuntando a Venezuela, México y Colombia: "Vamos a matarlos"
El mandatario justificó la decisión como una respuesta directa a una campaña publicitaria producida por la provincia canadiense de Ontario, difundida durante el primer partido de la Serie Mundial de Béisbol, que Trump consideró "fraudulenta" y "hostil" hacia Estados Unidos. Según sus palabras, la pieza mediática distorsionó los hechos y atentó contra la integridad del comercio bilateral.
Reacción de Trump y origen del conflicto
La polémica comenzó cuando el gobierno de Ontario lanzó una campaña publicitaria en horario estelar, durante el campeonato de béisbol más visto del año. En ella se utilizaban fragmentos de un discurso del expresidente Ronald Reagan, con un mensaje crítico sobre los efectos de los altos aranceles en la economía estadounidense. Trump consideró que se trató de una manipulación intencionada.
Donald Trump anunció un aumento del 10% en los aranceles a Canadá tras polémica campaña.
"Su publicidad debía ser retirada inmediatamente, pero permitieron que se emitiera durante la Serie Mundial. Fue un fraude, una acción hostil y una falta de respeto hacia Estados Unidos", escribió el mandatario en su red social. Como represalia, anunció el aumento de los aranceles a Canadá en un 10% adicional, una medida que, según analistas, podría profundizar las tensiones entre ambos socios comerciales.
Repercusiones y tensiones diplomáticas
El aumento de los aranceles a Canadá ha provocado preocupación en el ámbito internacional y en los mercados norteamericanos. Expertos señalan que este tipo de represalia comercial puede afectar la estabilidad de las relaciones entre EE. UU. y Canadá, dos de las economías más interdependientes del continente.
Por su parte, la Fundación Ronald Reagan acusó a la campaña canadiense de distorsionar las palabras del expresidente, utilizadas "de manera selectiva", y aseguró que evalúa sus opciones legales. Mientras tanto, el gobierno canadiense no ha emitido una respuesta formal, aunque fuentes diplomáticas anticipan que buscará evitar una escalada mayor en la tensión diplomática con Washington.
