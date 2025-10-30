ALARMA en Walmart: empleado ebrio atropella y mata a colega con un auto en plena jornada

Un trágico accidente ocurrido en el estacionamiento de un Walmart USA en San Antonio ha conmocionado a la comunidad y a los empleados de la tienda. Un joven trabajador, presuntamente bajo los efectos del alcohol, atropelló a una compañera de trabajo, causándole heridas fatales.

Empleado de Walmart USA atropella y mata a una compañera tras beber durante su hora de almuerzo

De acuerdo con el reporte de 13WHAM ABC, agentes del Departamento de Policía de San Antonio respondieron a un llamado de emergencia cerca de las 11:00 p. m. del 29 de abril de 2024, luego de recibir informes de que una mujer había sido atropellada por un vehículo en el estacionamiento de la tienda.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Margaret Ureste, de 49 años, inconsciente. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, pero falleció días después, el 1 de mayo, según detalla la fuente. Ureste era madre de tres hijos, y su muerte ha dejado una profunda huella entre familiares y compañeros de trabajo.

En Walmart USA, también se encontraba Gabriel Rosas, de 20 años en el momento del incidente, quien fue interrogado por las autoridades. Las investigaciones revelaron que el joven "había consumido alcohol durante su hora de almuerzo", confirmó la Fiscalía del Condado de Bexar, citada por 13WHAM ABC.

Sentencia máxima para el responsable del atropello fatal

Tras meses de investigación, Rosas aceptó su responsabilidad penal y llegó a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de homicidio por intoxicación, un delito grave que, en Texas, puede conllevar severas sanciones. El martes fue condenado a 20 años de prisión, la pena máxima establecida por la ley para este tipo de casos.

El fiscal de distrito del condado de Bexar, Joe Gonzales, expresó su conformidad con el fallo: "Agradecemos que el tribunal haya reconocido la gravedad de este delito y haya hecho justicia para la familia de Margaret", declaró a 13WHAM ABC.

La tragedia ha reavivado el debate sobre el consumo de alcohol durante la jornada laboral y sobre la responsabilidad de las empresas en la prevención de este tipo de incidentes.