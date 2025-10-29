ALARMANTE suceso en Walmart de Lumberton: reportan que un hombre se disparó accidentalmente, ¿cómo ocurrió?

El lunes por la tarde se registró un incidente alarmante en el Walmart USA de Fayetteville Road, en Lumberton, cuando un hombre se disparó accidentalmente en la pierna dentro de la tienda. Por suerte, la herida no fue grave y no se reportaron otras personas lesionadas.

Hombre se dispara accidentalmente en Walmart de Lumberton: ¿cómo ocurrió?

Según reportes de WBRC 6 News, un oficial de seguridad que se encontraba fuera de servicio escuchó un disparo dentro del Walmart USA alrededor de las 4:26 p.m. Al percatarse de un vehículo que se alejaba rápidamente del lugar, el agente decidió seguirlo y detenerlo. Fue entonces cuando encontraron al hombre con una herida de bala en la pierna.

El individuo explicó a las autoridades lo ocurrido: "Informó que el arma de fuego estaba metida en sus pantalones de correr, sin funda, y que, al intentar recolocarla, apretó involuntariamente el gatillo a través de la ropa, lo que provocó que el arma se disparara y lo impactara en la pierna", indicó la fuente.

Atención médica y estado actual

Tras el accidente, el hombre fue trasladado de inmediato a un hospital local para recibir atención médica. Las autoridades confirmaron que la lesión no ponía en riesgo su vida y que no se registraron otros heridos dentro de la tienda.

Este suceso sirve como recordatorio de la importancia del manejo seguro de las armas de fuego, incluso en situaciones cotidianas.

