ALERTA en Texas: piden reabrir frontera con México para importación de ganado por CRISIS en precios de carne
Texas urge reabrir frontera con México para importar ganado y estabilizar precios de carne ante escasez y alta demanda en Estados Unidos.
Texas, principal productor de carne de Estados Unidos, pide la reapertura inmediata de la frontera con México para importar ganado, tras casi un año de restricciones por un brote de la mosca barrenadora. Las autoridades aseguran que los controles actuales eliminan riesgos sanitarios.
El secretario de Agricultura de Texas, Sid Miller, aseguró que la medida es clave para mantener la economía agrícola del estado. Actualmente, la cantidad de ganado en EE. UU. está en su nivel más bajo en décadas, provocando un aumento récord en los precios de la carne en supermercados.
Reapertura de frontera y comercio con México
Las importaciones de ganado desde México representan alrededor del 60 % del total de ganado en pie importado a EE. UU. y son esenciales para ranchos en Texas, Oklahoma y Nuevo México. Miller asegura que las medidas de cuarentena y control veterinario hacen segura la reapertura.
El secretario mexicano, Julio Berdegué, se reunió con su contraparte estadounidense en Washington para avanzar en la negociación, aunque todavía no se ha definido una fecha oficial. Mientras tanto, Texas insiste en que el comercio se reanude "lo antes posible" para evitar que México procese su ganado internamente y pierdan negocios locales.
Escasez de ganado y aumento de precios
La disminución del ganado en EE. UU. se debe a sequías, altos costos de mantenimiento y la suspensión de importaciones desde México. Esto ha disparado los precios de la carne: la carne molida alcanza 6.12 dólares por libra y el bistec promedio 11.49 dólares, según la Oficina de Estadísticas Laborales.
Miller propone aumentar tierras de pastoreo y otorgar incentivos fiscales a productores para estabilizar la producción. Además, criticó los planes de importar carne de Argentina, ya que considera que tendrían un impacto mínimo en el mercado y de baja calidad, sin resolver la presión sobre los precios locales.
