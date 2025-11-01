- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Com. Unidos vs Cristal
- Alianza Lima
- Real Madrid vs Valencia
- Al Nassr vs Al Feiha
- Alianza Lima vs Dep. Wanka
- Universitario
- Banco de la Nación
BUENA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: jueza RECHAZA orden de Donald Trump para exigir prueba de ciudadanía en las votaciones
Una jueza federal de Washington rechaza la orden de Donald Trump que buscaba exigir prueba de ciudadanía para registrarse como votante en EE. UU.
Una jueza federal en Washington ha rechazado la orden ejecutiva de Donald Trump que obligaba a los ciudadanos estadounidenses a presentar prueba documental de ciudadanía, como pasaporte o identificación oficial, para inscribirse en el registro federal de votantes. La medida, impulsada por el presidente en marzo de este año, había generado controversia entre organizaciones políticas y de derechos civiles.
PUEDES VER: ALERTA en EE. UU.: denuncian a empresas de otorgar visas H-1B para extranjeros injustamente y arrebatar trabajo a estadounidenses
El fallo, emitido por la magistrada Colleen Kollar-Kotelly, responde a una demanda presentada por organizaciones demócratas y de derechos civiles, que argumentaban que la disposición violaba la Constitución y limitaba el acceso al derecho al voto. Con ello, se da un nuevo revés judicial a Trump, mientras se protegen los derechos de los votantes y se respeta la separación de poderes en Estados Unidos.
La medida presidencial era inconstitucional
Según la jueza Kollar-Kotelly, el presidente no tiene autoridad para modificar las reglas del registro electoral, ya que estas competencias corresponden exclusivamente a los estados y al Congreso. La orden ejecutiva de Trump que exigía prueba de ciudadanía se consideró una violación de la separación de poderes y un obstáculo injustificado para los ciudadanos que desean registrarse y participar en las elecciones.
Jueza rechaza orden de Trump para exigir prueba de ciudadanía en las votaciones.
El fallo judicial amplía una orden de bloqueo temporal emitida semanas atrás y detiene la aplicación completa de la medida. La decisión refuerza que la Casa Blanca no puede imponer cambios unilaterales en el proceso de registro de votantes sin autorización legislativa.
El argumento de fraude electoral pierde fuerza
El Gobierno de Trump justificó la orden alegando que migrantes indocumentados podrían votar ilegalmente en elecciones federales. Sin embargo, diversos estudios y reportes oficiales muestran que los casos de fraude electoral en Estados Unidos son extremadamente raros y no han tenido impacto significativo en los resultados de las elecciones.
Expertos en derechos civiles destacan que la iniciativa formaba parte de un intento de restringir la participación electoral, especialmente entre minorías e inmigrantes naturalizados. El fallo de la jueza envía un mensaje claro sobre los límites del poder presidencial y refuerza la protección del derecho al voto de todos los ciudadanos estadounidenses.
- 1
PELIGRO en Walmart en EE. UU.: reportan agresivas amenazas de saqueos masivos tras fin de los beneficios del programa SNAP
- 2
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, esto sucederá con los extranjeros tras fin de la extensión de permisos de trabajo
- 3
ALERTA en Walmart de Wisconsin: hermana de representante estatal de Michigan pierde la vida tras ser atropellada en estacionamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50