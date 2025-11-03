Nunca más compres en Target sin saber esto: ex-trabajadora revela los mejores trucos para ahorrar cientos de dólares

Si eres un cliente habitual de Target Corporation, probablemente sabes que las compras pueden sumar rápidamente. Sin embargo, una ex empleada de la tienda ha decidido compartir algunos secretos que podrían ayudarte a reducir considerablemente tus gastos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Kaitlynd, una joven que trabajó en Target Corporation, reveló una serie de consejos para ahorrar dinero en cada compra. Con estos trucos, podrás cuidar tu bolsillo mientras disfrutas de tus compras.

Ahorra al máximo en Target Corporation: Estrategias para comprar inteligente en EE. UU.

Comprar en Target puede ser costoso, pero existen formas de reducir el gasto. Kaitlynd, una exempleada de la tienda, compartió varios trucos de ahorro en su cuenta de TikTok (@reddnea). Aquí te los resumimos: