Nunca más compres en Target sin saber esto: ex-trabajadora revela los mejores trucos para ahorrar cientos de dólares
Una ex empleada de Target compartió consejos prácticos para ayudar a los clientes a ahorrar y hacer compras más inteligentes en sus tiendas en EE. UU.
Si eres un cliente habitual de Target Corporation, probablemente sabes que las compras pueden sumar rápidamente. Sin embargo, una ex empleada de la tienda ha decidido compartir algunos secretos que podrían ayudarte a reducir considerablemente tus gastos.
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Beatrice: reportan ARRESTO inmediato de hombre acusado de estrangular a mujer al interior de tienda
A través de un video publicado en sus redes sociales, Kaitlynd, una joven que trabajó en Target Corporation, reveló una serie de consejos para ahorrar dinero en cada compra. Con estos trucos, podrás cuidar tu bolsillo mientras disfrutas de tus compras.
Ahorra al máximo en Target Corporation: Estrategias para comprar inteligente en EE. UU.
Comprar en Target puede ser costoso, pero existen formas de reducir el gasto. Kaitlynd, una exempleada de la tienda, compartió varios trucos de ahorro en su cuenta de TikTok (@reddnea). Aquí te los resumimos:
- Productos con cajas dañadas: Si encuentras un artículo con la caja dañada, no dudes en llevártelo. Aunque el contenido esté intacto, puedes obtener un 10% de descuento al presentar el artículo en la caja.
- Política de igualación de precios: Si ves un artículo más barato en el sitio web de Target Corporation, puedes pedir al cajero que iguale el precio o te reembolse la diferencia, incluso hasta 14 días después de la compra. Ten en cuenta que ahora solo aplica para productos en la página oficial de Target, no en Amazon ni Walmart.
- Target Circle Rewards: Este programa gratuito te ofrece un 1% de reembolso en compras de productos elegibles. Solo debes ser miembro del programa para participar.
- Aplicación de Target: Descargar la app puede ser útil para acceder a ofertas exclusivas, pero es necesario ser parte de Target Circle. Además, para las liquidaciones, es recomendable escanear el código de barras en la tienda, ya que el precio en la app a veces no refleja descuentos reales.
- RedCard de Target: Obtener la RedCard te da un 5% de descuento en compras en tienda y en línea, envío gratuito en dos días y un plazo de devolución extendido. Puedes obtenerla como tarjeta de crédito o débito, sin afectar tu historial crediticio.
- Bolsas reutilizables: Si usas una bolsa propia, te descuentan cinco centavos por cada una.
- Acumulación de cupones: Puedes combinar varios cupones para el mismo artículo: un cupón de fabricante, uno de Target Corporation y una oferta de Target Circle.
