PELIGRO en Walmart de Holton: sospechosos de un ROBO por valor de $3,421 son capturados tras una intensa persecución
El viernes, autoridades de Estados Unidos arrestaron a dos hombres tras una persecución interestatal vinculada a un robo en el Walmart USA de Holton.
El viernes por la noche, dos hombres fueron arrestados después de una persecución policial que se extendió por varios condados y terminó en Nebraska, tras presuntamente robar productos de un Walmart en Holton, Kansas. Las autoridades recuperaron mercancía por un valor de $3,421 y detuvieron a los sospechosos sin que se reportaran heridos graves.
Bomberos y equipos de emergencia locales acudieron al sitio.
PELIGRO en Walmart de Beatrice: reportan ARRESTO inmediato de hombre acusado de estrangular a mujer al interior de tienda
Investigan el robo de $3,421 en Walmart de Holton: ¿qué ocurrió?
Según la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson, alrededor de las 6 p. m. se recibió un reporte de que dos hombres estaban sustrayendo una gran cantidad de artículos de la tienda Walmart USA en Holton. Los sospechosos, que empujaban dos carritos de compras, habrían escapado por la salida de emergencia y cargado un vehículo Toyota con los productos robados.
El Departamento de Policía de Holton respondió rápidamente, iniciando la investigación y recabando información clave sobre los individuos involucrados, antes de que los oficiales del Condado de Jackson se movilizaran para localizarlos.
Sospechosos del robo en Walmart USA de Holton son capturados tras persecución interestatal
Un agente local detectó el Toyota en el norte del Condado de Jackson e intentó detenerlo, pero los sospechosos huyeron por la autopista US 75. La persecución se intensificó con la colaboración de la Policía del Condado de Brown y la Patrulla de Carreteras de Kansas, y continuó hasta Nebraska, donde se sumaron oficiales del Condado de Richardson.
Los intentos de detener el vehículo mediante dispositivos para pinchar llantas no lograron frenar a los sospechosos, quienes continuaron su huida hacia el condado de Nemaha.
La persecución terminó cuando el vehículo de los sospechosos rozó otro automóvil en el extremo sur de Auburn, Nebraska, lo que obligó a los agentes a intervenir. Bomberos y servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar para asegurar la escena.
¿Qué productos se recuperaron tras el robo?
Los detenidos fueron identificados como John Stanley Newberry III, de 51 años, conductor del vehículo, y Thomas Eldridge Carodine, de 30 años, pasajero. Carodine tenía una orden de arresto pendiente en el condado de Sarpy, Nebraska. Las autoridades recuperaron diversos artículos por un valor total de 3,421 dólares, incluyendo:
- Computadora de escritorio HP todo en uno 23.8": $599
- Computadora de escritorio HP todo en uno 21.45": $399
- Aspiradora inalámbrica Shark PetPro: $196
- Aspiradora inalámbrica Shark Multiflex: $279
- Altavoces Bluetooth JBL Xtreme 4 (2): $636
- Altavoces Bluetooth JBL Xtreme 3 (2): $458
- Altavoz Bluetooth Beats Pill Rojo, Dorado y Azul (2 de cada color): $258 cada uno
- Baterías de litio de 20V (2): $80
Tanto Newberry como Carodine permanecen bajo custodia en Nebraska por cargos locales, mientras que la Oficina del Sheriff del condado de Jackson planea solicitar órdenes de extradición para trasladarlos a Kansas.
