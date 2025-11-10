ALERTA en Los Ángeles: advierten sobre fuerte TORMENTA que azotará el sur de California con intensas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos alertó que el sur de California será presa de cambios climatológicos importantes, pues la habitual calidez que caracteriza esta zona de EE.UU., dará paso a bajas temperaturas, a la vez de fuertes lluvias producto del arribo de una tormenta.

Bajas temperaturas y mucha lluvia en el sur de California

De acuerdo a las autoridades meteorológicas, esto podría suceder desde este jueves 13 de noviembre. De hecho, lo que se sabe hasta el momento, de acuerdo a Fox LA, para el lunes 10 de prevé temperaturas entre los 5 a 15 grados encima de lo normal (con 80 y 90 grados generalizados en todo el estado).

De acuerdo al último pronóstico, Los Ángeles podrían alcanzar los 90 grados, en tanto que Palm Springs unos 92, en buena medida, por contribución de los vientos débiles de Santa Ana.

Para el martes las condiciones serán más frías, con las zonas costeras en unos 80 grados máximo. El miércoles, la niebla costera mermaría, a la vez que provocarían condiciones frías más tierra adentro.

Desde el jueves y hasta el próximo fin de semana, las temperaturas en toda la región bajarán de forma dramática, creando condiciones para la aparición de lluvias, a la vez de que será el tiempo propicio para la formación de nieve.

El NWS confirma que los vientos de Santa Ana son responsables del aumento del calor en California, pero han descartado la posibilidad de incendios forestales gracias a la humedad.

¿Habrá tormenta en el sur de California?

Sin embargo, lo que el Servicio Meteorológico Nacional no ha determinado aún es la aparición de una tormenta, ya que los modelos de predicciones no son concluyentes, presentando una serie de escenarios, por lo mismo que podrían cambiar en los próximos días, modificando la presencia o no se este fenómeno climatológico.

Si te preguntas qué zonas se verán afectada, el NWS detalló que el área metropolitana de Los Ángeles, así como las playas aledañas, valles, pero también las regiones desérticas, mientras que, en las Sierras, de producirse nieve, esta alcanzaría hasta los dos pies.