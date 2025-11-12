- Hoy:
ATENCIÓN, inmigrantes: EE. UU. anuncia BENEFICIOS en el pago de la tarifa de reciprocidad
Estados Unidos moderniza el pago de la tarifa de reciprocidad para visas, ofreciendo nuevas facilidades y beneficios a los solicitantes extranjeros.
Solicitar una visa americana puede implicar ciertos pagos adicionales según el país de origen del solicitante. Uno de ellos es la tarifa de reciprocidad, una tasa que se aplica únicamente a ciudadanos de países que imponen cargos similares a los estadounidenses que solicitan visas en sus embajadas o consulados.
Este principio tiene como objetivo garantizar la igualdad en las condiciones migratorias entre Estados Unidos y los demás países. La tarifa de reciprocidad se aplica únicamente cuando un gobierno extranjero impone costos similares a los ciudadanos estadounidenses que solicitan una visa en su territorio, promoviendo así un trato equitativo entre naciones.
Beneficios y facilidades anunciados por la Embajada de Estados Unidos
Cabe resaltar que no todos los solicitantes de visa americana están obligados a pagar este cargo adicional. Solo aquellos provenientes de países con políticas de reciprocidad equivalentes deben cubrirlo una vez que su solicitud ha sido aprobada. El monto de la tarifa de visa EE. UU. varía según el tipo de visado solicitado y las disposiciones bilaterales vigentes entre ambos países.
EE. UU. anuncia beneficios en el pago de tarifa de reciprocidad.
Asimismo, la Embajada de Estados Unidos informó recientemente que los solicitantes que deban abonar la tarifa de reciprocidad ahora pueden hacerlo de forma segura y rápida en línea a través del portal oficial Pay.gov. Este sistema permite efectuar el pago con tarjeta de crédito, débito o transferencia electrónica, ofreciendo mayor comodidad y eficiencia en el proceso.
Más detalles sobre el pago de la tarifa de reciprocidad
Además, la Embajada de Estados Unidos aclaró que la tarifa de reciprocidad no aplica a las visas de turista (B1/B2). Solo los solicitantes que deban cubrir este pago recibirán un correo oficial desde OnsiteFees@state.gov con las instrucciones detalladas para completar el proceso correctamente.
El nuevo sistema en línea vincula automáticamente el pago con el número DS-160, lo que garantiza una mayor exactitud y seguridad en cada transacción. De esta forma, el trámite resulta más ágil y confiable tanto para los solicitantes como para las autoridades consulares.
