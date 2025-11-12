Ni la Green Card la protege: familia de inmigrante DETENIDA por ICE desde hace meses exige su liberación inmediata

En Estados Unidos, los casos de detención de inmigrantes con estatus legal siguen generando controversia. Tal es el caso de Donna Hughes-Brown, una mujer de 58 años, originaria de Irlanda, quien, a pesar de contar con una Green Card, lleva más de cuatro meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Donna Hughes-Brown se encuentra detenida en el centro de Bonne County.

De acuerdo con información publicada por Newsweek y FOX19 Now, Hughes-Brown fue arrestada en el Aeropuerto Internacional O’Hare, en Chicago, debido a un presunto incidente financiero ocurrido hace casi una década. Aunque el caso se resolvió en su momento, las autoridades federales decidieron mantenerla detenida mientras revisan su situación migratoria.

¿Cómo un cheque sin fondos de $25 pudo cambiar su vida, aun teniendo una Green Card?

Según Newsweek, el motivo de la detención fue un cheque sin fondos por 25 dólares emitido en 2015, un asunto que, según la familia, "ya estaba completamente solucionado". A pesar de ello, Donna fue puesta bajo custodia y trasladada al centro de detención del condado de Boone, en Kentucky, donde continúa recluida.

Su esposo, Jim Brown, relató a FOX19 Ahora que su familia quedó totalmente sorprendida: "Donna no tiene antecedentes criminales ni representa un peligro para este país. Es una mujer trabajadora que vino a Estados Unidos buscando una vida mejor", expresó.

Jim agregó que, durante más de cuatro décadas de residencia legal, su esposa nunca tuvo problemas con las autoridades ni recibió notificaciones previas sobre algún proceso migratorio pendiente.

Familia de inmigrante clama por justicia y exige su liberación inmediata del ICE

El caso de Hughes-Brown ha conmovido a miles de personas dentro y fuera del país. Su familia asegura que las condiciones en el centro de detención son duras y que su salud se ha deteriorado con el paso de los meses.

"Es devastador verla pasar por esto. Nunca imaginamos que algo así pudiera sucederle a alguien con residencia legal", comentó su esposo. Además, el hombre confesó a Newsweek sentirse arrepentido de haber apoyado a Donald Trump en el pasado: "Si hubiera sabido cómo se aplicarían estas políticas migratorias, jamás habría votado por él".

Audiencia clave y respaldo en redes sociales

Mientras continúa detenida, la familia de Donna ha iniciado campañas en redes sociales para recaudar fondos y presionar por su liberación. Según FOX19 Ahora, su próxima audiencia está programada para el 18 de diciembre, fecha en la que se decidirá si podrá recuperar su libertad o si enfrentará un proceso de deportación.