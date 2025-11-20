MUCHA ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: estos son los días FERIADOS en diciembre de 2025

Diciembre suele ser uno de los meses más esperados por los ciudadanos en Estados Unidos, no solo por las celebraciones tradicionales de fin de año, sino también por los días de descanso que permiten planificar viajes, reuniones familiares y actividades especiales. Sin embargo, no todos los meses cuentan con múltiples fechas oficiales, y el cierre de 2025 llega con un calendario particular.

Aunque a lo largo del año se registran 12 días feriados federales, diciembre destaca por una característica muy específica: solo cuenta con un día festivo reconocido a nivel nacional. Aun así, este único feriado es uno de los más emblemáticos y celebrados del calendario estadounidense, marcando el fin de un ciclo y el inicio de las festividades navideñas.

El único día festivo en diciembre este 2025

Diciembre de 2025 cuenta únicamente con un feriado federal: Navidad, celebrado el jueves 25 de diciembre. Esta fecha es reconocida en todo el país y provoca el cierre de oficinas federales, bancos y mercados financieros. Además, muchos empleadores privados también otorgan el día libre a sus trabajadores.

El 25 de diciembre: Navidad, es el único día festivo en Estados Unidos.

No existe ningún otro día festivo federal durante este mes, por lo que Navidad se convierte en la única festividad oficial del último mes del año. A pesar de ser un solo feriado, es una fecha cargada de simbolismo, tradiciones religiosas, encuentros familiares y celebraciones que suelen extenderse durante toda la semana.

El día festivo que falta celebrar este noviembre

Antes de llegar a diciembre, aún queda un importante feriado por celebrar en noviembre: el Día de Acción de Gracias, que en 2025 cae el jueves 27 de noviembre. Este es uno de los días festivos más significativos del país, marcado por reuniones familiares, comidas tradicionales y una profunda carga cultural e histórica.

Además, este feriado suele dar inicio a un periodo de descanso y compras, ya que al día siguiente se celebra el famoso Black Friday, una de las jornadas comerciales más intensas del año. Por ello, Acción de Gracias no solo cierra noviembre, sino que también prepara el ambiente festivo que continuará en diciembre.