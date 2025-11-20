ALERTA para inmigrantes en EE. UU.: estas son las NUEVAS POLÍTICAS que USCIS implementa para revisar procesos migratorios y acelerar la deportación

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) ha implementado recientemente una serie de nuevas medidas que afectan los procedimientos migratorios, haciendo que el proceso sea más riguroso. Estas modificaciones continúan la línea de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, lo que ha generado preocupación entre los inmigrantes.

En este contexto, el abogado especializado Ezequiel Hernández explicó a cómo funcionarán estos cambios y qué impacto tendrán sobre quienes solicitan beneficios migratorios. Las nuevas reglas de USCIS exigen un cumplimiento más estricto de la ley, lo que podría generar consecuencias graves para los solicitantes. Según el abogado, cualquier error en las solicitudes podría derivar en la anulación del trámite, e incluso en procesos de deportación si se detectan fallos o inconsistencias.

USCIS y el endurecimiento de las políticas migratorias

Según Hernández, los solicitantes que califiquen legalmente para algún beneficio migratorio pero cometan errores en sus solicitudes pueden ser referidos al ICE para su deportación, lo que hace que el proceso sea aún más arriesgado.

USCIS implementa nuevas políticas para la revisión de procesos migratorios.

La nueva modalidad de revisión también incluye una mayor colaboración entre USCIS y el ICE, con el objetivo de detectar fraude migratorio y amenazas a la seguridad nacional. En muchos casos, los inmigrantes cuyas solicitudes sean rechazadas podrían enfrentar procedimientos de deportación. En este sentido, las medidas de seguridad nacional también se han reforzado, y la vigilancia de los trámites migratorios será más estricta.

Mayor autoridad para el ICE

Además de las nuevas reglas de USCIS, el ICE recibirá más autoridad para investigar el estatus migratorio y antecedentes criminales de los inmigrantes. Según el abogado Hernández, esta medida significa que si el ICE detecta que una persona tiene una orden de deportación pendiente, un delito no resuelto o está en medio de un proceso de remoción, será detenida y puesta bajo custodia federal. Esta medida amplía el poder del ICE para realizar investigaciones más profundas en los casos de inmigrantes, lo que incrementa el riesgo de arrestos y deportaciones.

La creciente autoridad de esta agencia, junto con los cambios en USCIS, genera un panorama complicado para muchos inmigrantes que ahora deben ser más cuidadosos al realizar cualquier trámite migratorio.