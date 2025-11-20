Donald Trump firma NUEVA LEY para forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein: ¿Qué se revelará?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un importante proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a liberar todos los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el infame financiero acusado de delitos sexuales.

La medida, conocida como la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobada por el Congreso con un respaldo casi unánime y ha generado gran expectación sobre lo que podría salir a la luz. Mientras Trump asegura que esta ley es un paso hacia la transparencia, muchos se preguntan qué secretos podrían ser revelados.

La controversia en torno a la firma de la ley

La publicación de los archivos de Epstein no solo tiene el potencial de arrojar nueva luz sobre los crímenes cometidos por el magnate, sino también de exponer a figuras poderosas que pudieron haber estado involucradas en sus actividades. La fiscal general Pam Bondi ha anunciado que el Departamento de Justicia tiene un plazo de 30 días para hacer públicos los documentos, lo que mantiene a muchos atentos a lo que podría revelarse sobre la red de abuso que Epstein habría operado durante años.

Donald Trump firma ley para forzar la publicación de los archivos de Epstein.

El proyecto de ley, conocido oficialmente como la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobado por la Cámara de Representantes con una sorprendente votación de 427 a favor y solo 1 en contra, demostrando el amplio apoyo que recibió de ambos partidos. A pesar de la firma de Trump, quien inicialmente se mostró reticente a respaldar esta medida, la ley ahora está en vigor, y el Senado la aprobó de manera unánime sin necesidad de una nueva votación.

El paso de la ley por el Congreso llega después de años de presión por parte de los demócratas, activistas y las propias familias de las víctimas de Epstein. Además, la filtración de 20,000 archivos nuevos la semana pasada, que incluían correos electrónicos en los que Epstein sugería que Trump sabía de sus crímenes, aumentó las tensiones. Estos correos también indicaban que el presidente republicano había pasado tiempo con una de las víctimas en la mansión de Epstein, lo que ha reavivado las especulaciones sobre su posible implicación en el caso.

La posible implicación de Trump en el caso Epstein

El presidente Trump ha sido enfático en rechazar cualquier vínculo con el caso del fallecido empresario, a pesar de las insinuaciones de que estaba al tanto de los crímenes. En un incidente reciente, Trump reaccionó de forma airada cuando una periodista le preguntó sobre los correos filtrados que lo implican. Tras llamarla "cerdita", el mandatario evitó responder directamente, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su relación con Epstein.

A pesar de estos señalamientos, Trump ha minimizado el impacto del caso, asegurando que los demócratas han utilizado el tema de Epstein para desviar la atención de sus "increíbles victorias". Sin embargo, la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein pone ahora a Trump bajo una mayor presión, pues la publicación de los documentos podría arrojar nuevos detalles que involucren a figuras prominentes en el escándalo.