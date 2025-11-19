Cristiano Ronaldo invitado de honor en la Casa Blanca: Donald Trump organizó un banquete para el príncipe saudí Mohamed bin Salmán

Cristiano Ronaldo, el astro portugués y actual delantero del club saudí Al Nassr, fue una de las figuras principales del banquete organizado en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Este evento exclusivo se realizó en honor al príncipe saudí Mohamed bin Salmán, quien se encontraba de visita oficial en los Estados Unidos. Durante la cena, Trump aprovechó para elogiar al príncipe heredero saudí, destacando su liderazgo en la región.

Ronaldo, conocido por su destacada carrera internacional, ocupó un lugar prominente en la mesa presidencial, junto a otras personalidades de renombre. La presencia de figuras como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el multimillonario Elon Musk, añadió aún más relevancia al evento. Esta velada fue un claro reflejo de las estrechas relaciones diplomáticas y comerciales entre Arabia Saudita y Estados Unidos, con el fútbol como puente para fortalecer esos lazos.

Cristiano Ronaldo y la Casa Blanca: un honor inesperado

El evento de la Casa Blanca fue un claro ejemplo de cómo el deporte y la política se entrelazan en escenarios de alto nivel. Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, sigue siendo un referente mundial, no solo por su habilidad en el campo de juego, sino también por su capacidad para generar atención mediática. A pesar de estar en sus últimas temporadas como futbolista profesional, su presencia en la Casa Blanca muestra el impacto global que sigue teniendo.

Cristiano Ronaldo invitado de honor en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de la relación entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, destacando el papel del príncipe Mohamed bin Salmán como un líder influyente en la región. Ronaldo, por su parte, fue elogiado por su contribución al deporte y, en especial, por su éxito en el fútbol saudí, un mercado que está ganando cada vez más relevancia en el mundo del deporte.

La relación diplomática entre Trump y el príncipe saudí

El encuentro entre Donald Trump y Mohamed bin Salmán no solo fue una oportunidad para hablar de fútbol, sino también para reforzar los lazos diplomáticos entre ambos países. Trump ha sido un firme defensor del príncipe saudí, incluso en medio de las controversias internacionales, como el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. A pesar de las críticas, Trump ha mantenido una postura favorable hacia la familia real saudí, lo que refuerza el interés estratégico de Estados Unidos en la región.

Durante su intervención en la cena, Trump también aprovechó para hacer un guiño a su hijo, Barron Trump, quien es fanático de Cristiano Ronaldo. La cena, de alto nivel, no solo fue una oportunidad para estrechar relaciones, sino también para reforzar los lazos comerciales que podrían beneficiar tanto a los Estados Unidos como a Arabia Saudita.