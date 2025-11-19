ALERTA viajeros: Descubre los DÍAS CLAVE para volar o conducir en Acción de Gracias y EVITAR retrasos en EE. UU.

Este año, más de 81 millones de estadounidenses se desplazarán por carreteras, aeropuertos y trenes durante la semana de Acción de Gracias, según la American Automobile Association (AAA). La cifra marca un récord histórico y supera en 1,6 millones los viajes de 2024, representando el mayor desafío anual para la infraestructura de transporte del país. La movilidad masiva coincide con la reapertura completa del sistema federal tras recientes cierres parciales, generando presión sobre aeropuertos y rutas interestatales.

Pasajeros haciendo fila en el aeropuerto de Atlanta antes de vuelos domésticos.

Mejores y peores días para viajar

Viajes de ida: martes 25 y miércoles 26 de noviembre.

martes 25 y miércoles 26 de noviembre. Viajes de regreso: domingo 30 de noviembre.

domingo 30 de noviembre. Horarios pico: martes tarde y miércoles desde el mediodía en grandes ciudades (Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston, Atlanta).

martes tarde y miércoles desde el mediodía en grandes ciudades (Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston, Atlanta). Los tiempos de viaje podrían incrementarse hasta un 48% en horas de mayor congestión.

Recomendación: viajar antes de las 11 a.m. los días previos y regresar temprano por la mañana o después de las 8 p.m.

Aeropuertos con mayor afluencia

Hartsfield-Jackson Atlanta, Chicago O’Hare, Dallas-Fort Worth, Charlotte Douglas y Denver.

Domingo 30 de noviembre concentra la mayor cantidad de vuelos y pasajeros.

American Airlines y United Airlines operarán más de 80.000 vuelos durante la semana, con los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre como los más activos.

Consejos de la TSA y autoridades

Llegar 2 horas antes para vuelos domésticos y 3 horas para internacionales.

para vuelos domésticos y para internacionales. Empacar maletas vacías y no envolver regalos .

. Respetar normas sobre alimentos y líquidos: sólidos en cabina, líquidos >100 ml en equipaje facturado.

Usar identificación compatible con REAL ID .

. Consultar la app myTSA y portales oficiales para objetos permitidos y estado de vuelos.

y portales oficiales para objetos permitidos y estado de vuelos. En carreteras: revisar el vehículo, portar kit de emergencia, respetar límites de velocidad y seguir instrucciones de la Patrulla de Caminos.

Alquiler de autos y condiciones viales

Precios de alquiler hasta un 15% más bajos , pero con alta demanda; se recomienda reserva anticipada.

, pero con alta demanda; se recomienda reserva anticipada. Tiempos de viaje podrían duplicarse en tramos urbanos críticos, aumentando riesgo de accidentes si no se planifica.

Dónde consultar información oficial

TSA: vuelos, embarque de objetos y requisitos de identificación.

vuelos, embarque de objetos y requisitos de identificación. AAA: estado de carreteras, rutas alternativas y consejos de viaje.

estado de carreteras, rutas alternativas y consejos de viaje. App 511: monitoreo en tiempo real de tránsito y clima.

monitoreo en tiempo real de tránsito y clima. Sitios web de aerolíneas: actualizaciones de vuelos y políticas de equipaje.

Viajar informado y anticiparse a demoras será clave para disfrutar de un feriado seguro durante Acción de Gracias 2025.