ALERTA para Donald Trump: Cámara de representantes aprueba la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. El proyecto pasa ahora al Senado para su ratificación.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con una mayoría aplastante (427 a 1) un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.
Este acto envía una alerta directa al presidente Donald Trump, pues aunque él apoya la medida para presionar a figuras demócratas como Bill Clinton, la divulgación masiva podría exponer a personalidades de alto nivel de cualquier afiliación política. La votación refleja la intensa presión por la transparencia en este controvertido caso.
El único voto en contra y la defensa de la Justicia Penal
La decisión subraya la complejidad del caso Jeffrey Epstein, donde la presión por la transparencia pública choca con los intereses de la élite. El proyecto de ley, que avanza hacia el Senado de los Estados Unidos para su ratificación, fue aprobado casi por unanimidad, demostrando un consenso inusual en el Congreso.
Cámara de representantes aprueba la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.
La única voz disidente, el republicano Clay Higgins, se opuso a la divulgación masiva argumentando que perjudicaría a "miles de personas inocentes: testigos, personas que proporcionaron coartadas, familiares, etc.", priorizando los procedimientos de justicia penal.
Higgins enfatizó que su oposición no es un rechazo a la transparencia, sino una defensa de los derechos individuales, señalando que el Comité de Supervisión ya ha hecho pública una gran cantidad de documentos.
Su postura envía una señal al Senado de los Estados Unidos sobre la necesidad de proteger a testigos, familiares y otros ciudadanos antes de hacer públicos los expedientes.
