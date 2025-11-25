BUENA NOTICIA para inmigrantes en Houston: menor con discapacidad se reúne con su familia tras permanecer 48 días bajo custodia de ICE

Luego de la denuncia de su desaparición el pasado 4 de octubre, Emmanuel Alexander González García volvió a reunirse con su familia tras casi dos meses de estar bajo custodia del gobierno.

María García, madre del adolescente con discapacidad intelectual, vivió la angustia de no poder estar con su hijo durante 48 días mientras permanecía bajo custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) en Houston. La historia ha generado conmoción en la comunidad y puso en evidencia los retos que enfrentan las familias inmigrantes para proteger a sus hijos frente a las autoridades federales.

Las dificultades de Emmanuel y su desaparición

En octubre de 2025, Emmanuel Alexander González García, de 15 años, salió del puesto de frutas de su madre para ir al baño y desapareció durante varias horas. Aunque María García presentó una denuncia de persona desaparecida ante la policía de Houston, el menor fue encontrado por los bomberos y entregado a las autoridades de inmigración en lugar de reunirse con su madre. Esto marcó el inicio de 48 días de separación, durante los cuales María solo pudo ver a su hijo en tres ocasiones.

Menor con discapacidad se reúne con su familia tras permanecer 48 días bajo custodia de ICE.

Emmanuel presenta discapacidad intelectual, dificultades de aprendizaje y impedimentos del habla y auditivos, lo que dificultaba que comprendiera la situación, sumiéndolo en una gran confusión y estrés. Durante su detención, incluso debió ser operado de emergencia por apendicitis, y solo pudo estar acompañado de su madre durante la recuperación inmediata, evidenciando los enormes desafíos que enfrentan los menores con discapacidad bajo custodia federal.

La solidaridad de la comunidad y el llamado a proteger a los menores con discapacidad

La comunidad de Houston se movilizó para apoyar a Emmanuel. Madres de niños con autismo organizaron cenas nocturnas frente al centro de detención para demostrarle al adolescente que no estaba solo. La historia generó indignación entre vecinos y activistas, quienes criticaron la decisión de la policía de Houston de involucrar a ICE en lugar de reunificar al niño con su madre.

El caso se da en medio de un aumento de detenciones relacionadas con inmigración en Texas; según el Texas Tribune, los arrestos diarios en la región de Houston han subido aproximadamente 30 puntos porcentuales, y muchas de las personas detenidas no habían cometido ningún delito.

La familia García carece de estatus legal permanente, lo que complicó la reunificación y provocó retrasos en los procesos legales. María expresó su frustración: "Delante de todo el mundo, quisieron hacer creer que yo era una mala madre. Me fallaron a mi familia, me fallaron a mi hijo, me fallaron a mí y nos están fallando a todos." se expresó.