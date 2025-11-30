ALERTA en Target de Colma: adolescente ROBA mercancía por más de 1.000 dólares y es detenida tras PERSECUCIÓN

Un incidente de robo en un establecimiento de Target Corporation en Colma, Estados Unidos, culminó con la detención de una adolescente tras una breve persecución en el estacionamiento del comercio. El caso fue confirmado por el Departamento de Policía de Colma y reportado por KRON 4, generando preocupación sobre la seguridad en las tiendas minoristas locales.

Adolescente roba más de 1.000 dólares en Target de Colma y es detenida tras persecución

Según el Departamento de Policía de Colma, los oficiales fueron enviados a la tienda Target ubicada en el 5001 de Junipero Serra Blvd. alrededor de las 3:34 p.m. del sábado 22 de noviembre, tras recibir un reporte de robo.

Los agentes de prevención de pérdidas de Target Corporation indicaron que una adolescente se apropió de productos sin pagarlos y no cooperó durante los intentos de detenerla.

Al llegar, los oficiales observaron a la menor alejándose de la tienda y desobedeciendo las órdenes de detención. La joven huyó a pie por el estacionamiento, pero fue interceptada tras una breve persecución sin incidentes graves, informó el Departamento de Policía de Colma.

Adolescente arrestada por robar más de $1,000 en un Target de Colma.

¿Qué cargos se presentaron contra la menor en Estados Unidos?

El personal de seguridad de Target Corporation confirmó que la adolescente, identificada como residente de San Francisco, había sustraído mercancía por un valor total de $1,173.52, según datos del Departamento de Policía de Colma.

La menor, de 15 años, fue arrestada bajo cargos de hurto en comercio minorista, allanamiento, hurto mayor y obstrucción a la autoridad. Tras la detención, quedó al cuidado de sus familiares, y el caso fue remitido a la División de Menores del Condado de San Mateo de la Fiscalía de Distrito, detalló la fuente policial.

Este caso pone de relieve los desafíos de seguridad que enfrentan las tiendas de Target Corporation en Estados Unidos, así como la importancia de la coordinación entre la policía local y el personal de prevención de pérdidas de la empresa para proteger tanto a los empleados como a los clientes.