Seguro Social: calendario de pago de diciembre 2025 a enero 2026 y cuál es el monto que dará el SSI

El Gobierno de los Estados Unidos, finalmente, ya confirmó el cronograma de pagos para la Seguridad Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario, conocido por sus siglas en inglés como SSI, que comprende los meses de diciembre de 2025 hasta enero de 2026 para todos sus beneficiarios.

¿A quiénes beneficia el SSI?

Este desembolso será de gran ayuda para una población importante que comprende desde jubilados, abarcando también a las personas con discapacidad, menores y adultos mayores que son beneficiarios habituales de estos apoyos federales de forma mensual.

¿Cuándo se realizarán los pagos del SSA?

De acuerdo a lo publicado por la Administración del Seguro Social (SSA), los depósitos se llevarán a cabo durante tres miércoles consecutivos, todos ordenados de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada beneficiario. Es importante conocer que quienes reciben este respaldo antes de mayo de 1997 cobrarán en la primera fecha.

Asimismo, se prevén aumentos en unos US$ 56 dólares desde el mes de enero de 2026. Esto a consecuencia del ajuste anual que depende de la inflación. Esto, de acuerdo a la SSA, ayudará a una gestión óptimo de los recursos económicos de aquellos que perciben este beneficio.

Por ello, estas sin las fechas en las que se acreditarán los pagos del Seguro Social para diciembre 2025 y enero 2026, siempre de acuerdo al calendario de pagos establecido por la SSA. Toma nota:

3 de diciembre 2025: para quienes reciben el beneficio antes de mayo de 1997.

para quienes reciben el beneficio antes de mayo de 1997. 10 de diciembre de 2025: nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes. 17 de diciembre de 2025: nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes. 24 de diciembre de 2025: nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes. 2 de enero de 2026: para beneficiario anteriores a mayo de 1997 (pago adelantado por feriado).

para beneficiario anteriores a mayo de 1997 (pago adelantado por feriado). 14 de enero de 2026: nacidos entre el 1 y el 10.

nacidos entre el 1 y el 10. 21 de enero de 2026: nacidos entre el 11 y el 20.

nacidos entre el 11 y el 20. 28 de enero de 2026: nacidos entre el 21 y el 31.

¿Cuánto pagará el SSA en diciembre-enero?

Para ello, se realizará el ajuste anual por costo de vida, o COLA, esto para garantizar los montos se mantengan estables para beneficiarios del Seguro Social y SSI a pesar del aumento de precios. Por ello, para el 2026 se confirmó un incremento del 2.8% que será efectivo desde enero del otro año.

Por eso, para un jubilado promedio, el monto aumentará de US$ 2,015 a 2,072 dólares, mientras que para los montos federales mensuales comprenderán:

US$ 994 dólares para una personas.

para una personas. US$ 1,491 dólares para una pareja.

para una pareja. US$ 498 dólares para una persona esencial.

Pagos del SSI y fechas de desembolso

El SSI o Ingreso de Seguridad Suplementario paga de forma mensual a personas con ingresos limitados, sobre todo para personas con discapacidad y adultos mayores. Por lo general, los depósitos se llevan a cabo el primer día hábil de cada mes, si esa fecha coincide con un feriado o fin de semana, entonces el pago se adelante.