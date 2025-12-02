GOLPE DURO a la Administración de Trump: Costco DEMANDA al gobierno de EE. UU. por aranceles ilegales bajo la ley IEEPA

La cadena Costco Wholesale abrió un nuevo frente legal contra la Administración Trump al presentar una demanda para que se declaren ilegales todos los aranceles recaudados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La empresa sostiene que la ley no otorga al presidente autoridad explícita para fijar tarifas, por lo que solicita la devolución íntegra de lo pagado desde la implementación de la orden ejecutiva que introdujo los llamados aranceles "recíprocos".

La disputa surge en un momento crucial, ya que la Corte Suprema revisa la legalidad de la estrategia arancelaria impulsada durante la presidencia de Donald Trump. En audiencias recientes, tanto jueces conservadores como liberales cuestionaron los argumentos del gobierno federal, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro del programa arancelario.

Costco cuestiona el uso de la ley IEEPA para fijar tarifas

En su demanda, Costco argumenta que la IEEPA nunca fue diseñada para imponer aranceles permanentes a las importaciones, y que el uso de esta ley por parte del gobierno constituye un exceso de autoridad ejecutiva. Aunque tribunales inferiores han fallado en contra de la interpretación de la administración, los aranceles se mantuvieron vigentes mientras el caso sigue en litigio.

Costco demandó a la Administración de Trump y solicita un reembolso por los aranceles.

La compañía no especificó el monto exacto que ha pagado, pero cifras de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indican que los importadores han desembolsado casi 90.000 millones de dólares bajo este marco legal. Para Costco, que depende de productos extranjeros para aproximadamente un tercio de sus ventas en Estados Unidos, el impacto financiero ha sido considerable.

Impacto para Costco y presión empresarial creciente

El director financiero de Costco, Gary Millerchip, explicó que alrededor del 8% de las ventas estadounidenses provienen de productos importados de China. Asimismo, reconoció que los aranceles afectaron el costo de alimentos frescos importados desde Centro y Sudamérica. Aun así, la cadena decidió no subir precios para proteger a sus clientes, manteniendo el valor de productos esenciales como piñas y plátanos.

Millerchip añadió que la empresa continúa trabajando con proveedores globales para mitigar el impacto de los aranceles, incluyendo la relocalización de procesos productivos y la consolidación de compras internacionales. Costco se suma así a compañías como Revlon, Kawasaki, Yokohama y EssilorLuxottica, que también han presentado demandas para recuperar lo pagado.