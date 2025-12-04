ATENCIÓN, ciudadanos en California: ¿Cuándo inicia el invierno? Conoce las fechas clave según los expertos

A medida que diciembre avanza, California se prepara para entrar en la fase final del otoño y acercarse al invierno, la estación más fría del año. Sin embargo, la determinación exacta de cuándo comienza formalmente el invierno genera confusión, ya que existen dos sistemas diferentes para medir su inicio: el método astronómico y el método meteorológico.

Ambos enfoques coexisten y, aunque cada uno tiene su lógica, producen resultados diferentes en cuanto a las fechas exactas de inicio de la temporada invernal.

Diferencias clave entre los dos sistemas de medición

El método astronómico marca el comienzo del invierno con el solsticio de invierno, que en 2025 será el 21 de diciembre a las 7:03 AM (hora estándar del Pacífico). Este es el momento en que el hemisferio norte alcanza su máxima inclinación opuesta al sol, resultando en el día más corto del año.

Se basa en la posición exacta de la Tierra durante su órbita alrededor del sol. Este evento es clave para los observadores del cielo, ya que señala un cambio significativo en la cantidad de horas de luz diaria. A partir de esa fecha, los días comienzan a alargarse lentamente hasta llegar al solsticio de verano, cuando el día es más largo.

Fechas clave para el inicio del invierno en California según los métodos astronómico y meteorológico.

Por otro lado, el método meteorológico comienza el 1° de diciembre y finaliza el 28 de febrero, siguiendo un calendario fijo de tres meses completos para facilitar las comparaciones climáticas. Los meteorólogos dividen el año en estaciones estructuradas, lo que permite analizar patrones climáticos de manera más práctica y constante.

Este enfoque, aunque útil para estudios climáticos, no tiene en cuenta la variación astronómica exacta, lo que genera una diferencia de varias semanas con respecto al inicio del invierno astronómico.

¿Cuándo empieza a hacer más frío en California?

A pesar de que el solsticio de invierno marca el inicio formal de la temporada más fría, el día más corto del año no es necesariamente el más frío en términos de temperatura. Esto se debe a un fenómeno conocido como retraso estacional, donde la tierra y los océanos necesitan tiempo para ajustarse a la disminución de la radiación solar. Por lo tanto, el invierno suele alcanzar su temperatura más baja en California semanas después del solsticio.

Según los registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los días más fríos de California generalmente ocurren en diciembre, aunque algunas zonas pueden experimentar temperaturas mínimas en enero. Sin embargo, la tendencia predominante es que las temperaturas más bajas se registran hacia finales de diciembre, lo que marca el inicio del invierno meteorológico en su sentido más estricto.