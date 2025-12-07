Se hizo viral por ofrecer cerveza gratis a quienes ayuden a ICE a capturar ilegales y ahora lo amenazan de muerte

Hace un par de semanas, Mark Fitzpatrick se hizo viral, una vez más, por las razones equivocadas, pero esta vez tras lanzar una oferta en su bar, la cual ofrecía cerveza gratis para todo aquél que demuestre que ayudo a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a capturar inmigrantes indocumentados, pero ahora ha recibido una ola de amenazas de muerte.

¿Por qué lo amenazan de muerte?

Fitzpatrick es dueño del Old State Saloon y esta promoción la hizo conocida el pasado 29 de noviembre en X, se hizo tan viral que hasta el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo republicó, lo que produjo la reacción de quienes no piensan como él con amenazas de muerte como para incendiar su negocio: "Realmente no somos ajenos a hablar con valentía sobre los valores y la verdad cristiana conservadora y a exponer la verdad", dijo en una entrevista a FOX News Digital.

De hecho, esta promoción se aplica todos los martes, donde el bar dar cerveza gratis también a mujeres que delatan a inmigrantes ilegales llamando a ICE, pero también con el miércoles con el 10 por ciento de descuento para parejas comprobadamente heterosexuales.

Asimismo, dijo que su promoción a favor de ICE estuvo inspirada por la "amigable" política migratoria de la pasada administración de Joe Biden, a las cuales describe como un "desastre total". Fitzpatrick argumentó que la iniciativa quería "promover los esfuerzos de las fuerzas del orden y ICE", pero recibió incontables reacciones de personas en redes sociales que no comparten su "ideología conservadora": "Lo que los liberales quieren es atacarte (...) Te atacan y te insultan".

Pero, eso no sería todo, pues el dueño del Old State Saloon asegura que su familia también ha sido amenazada con mensajes de texto y de voz "repugnantes": "La gente, simplemente, dice que debería morir por esto. Es realmente despreciable".

Reta a sus detractores

Pero, fiel a su estilo, retó a quienes se le oponen: " Si los liberales vinieran y estuvieran dispuestos a hablar, se encontraría con alguien que se sentaría con ellos y hablarían y escucharían lo que tienen que decir", a la vez de reafirmarse de que los comentarios negativos, en vez de asustarlo, producen el efecto contrario, pues confiesa que le dan ganas de redoblar esfuerzos. De hecho, cuenta con una promoción denominada "Lunes Americano Masculino".

Pero, pese a las amenazas, lo cierto es que ha recibido un apoyo no menor, dado que han recibido correos y hasta tarjetas de aliento: "En mi salón, cuando llego después de un largo día lidiando con la maldad, las llamadas y todo lo demás, la gente está ahí simplemente para venir a conocerme, apoyarme y animarme", pero dijo que su promoción "no se trata de cervezas, creo que la forma en que está funcionando es llamando la atención sobre el tema y se están produciendo conversaciones", dijo.