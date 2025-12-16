MUCHO CUIDADO, compradores en Walmart y Target: FDA advierte a ambas tiendas por vender fórmula infantil retirada

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) tomó medidas contra grandes cadenas minoristas tras detectar que seguían vendiendo fórmula infantil ByHeart retirada del mercado por riesgos sanitarios. La situación ha generado preocupación nacional debido a su vínculo con un brote de botulismo infantil.

Las advertencias fueron dirigidas a Target, Walmart, Kroger y Albertsons, luego de que investigaciones confirmaran que los productos afectados permanecían disponibles en tiendas de múltiples estados, pese a los anuncios oficiales de retirada.

Advertencias de la FDA por fórmula infantil retirada

La FDA emitió cartas de advertencia formales a las principales cadenas minoristas, señalando fallas graves en la ejecución de la retirada de la fórmula infantil ByHeart. Aunque la empresa anunció un retiro parcial el 8 de noviembre y uno total el 11 del mismo mes, los productos siguieron a la venta semanas después.

La FDA emitió advertencias a Walmart y Target por vender fórmula infantil retirada.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), al menos 51 bebés que consumieron esta fórmula fueron hospitalizados por botulismo, aunque no se han reportado muertes. La agencia subrayó la urgencia de retirar completamente el producto de los estantes para evitar nuevos casos.

Fallas en tiendas y exigencias a los minoristas

Las investigaciones revelaron que Target tenía productos retirados en al menos 20 estados, Walmart en 21, Kroger en 10 y Albertsons en 11 estados. En un caso particular, autoridades estatales encontraron fórmulas ByHeart en una tienda Target con anuncios de promoción y descuentos, días después del retiro oficial.

Según la FDA, los empleados de las tiendas justificaron la presencia de los productos por desconocimiento del retiro, confusión sobre los lotes afectados o fallas en los procesos internos. Además, la agencia criticó a Walmart, Kroger y Albertsons por no responder a correos de seguimiento y les otorgó 15 días hábiles para presentar medidas correctivas concretas.