ATENCIÓN EE. UU.: Times Square dará inicio al 250° aniversario del país con una caída histórica de la bola en Año Nuevo

Estados Unidos comenzará a celebrar uno de los aniversarios más importantes de su historia con un gesto simbólico que se verá en todo el mundo. La tradicional caída de la bola en Times Square no ocurrirá una sola vez, sino en dos fechas clave, como parte del inicio oficial del Semiquincentenario del país.

La iniciativa es impulsada por America250 junto a One Times Square, responsables de coordinar una conmemoración que se extenderá durante todo 2026 y que busca conectar el inicio del año con la historia fundacional de la nación.

Times Square celebra los 250 años de EE.UU.

¿Cuándo se realizará?

El primer descenso se realizará la noche del 31 de diciembre de 2025, cuando millones de personas alrededor del mundo sigan en vivo la llegada del Año Nuevo 2026 desde Times Square. A diferencia de ediciones anteriores, el evento incorporará una estética patriótica con confeti en rojo, blanco y azul, además de un espectáculo visual reforzado con tecnología especial.

La organización confirmó que la medianoche estará acompañada por la emblemática interpretación de America the Beautiful en la voz de Ray Charles, como homenaje al espíritu histórico del país.

Pero la celebración no terminará ahí. Por primera vez, la bola volverá a descender el 3 de julio de 2026, en la víspera del Día de la Independencia. Esta segunda ceremonia servirá como antesala de los festejos patrios y ampliará el alcance simbólico del aniversario 250, vinculando dos fechas centrales del calendario estadounidense.

Según explicó Rosie Rios, presidenta de America250, esta decisión busca transformar un evento tradicional en un momento de reflexión colectiva: el inicio de un año y la cercanía del 4 de julio como puntos de unión histórica.

El doble descenso forma parte de un plan nacional aprobado por el Congreso, que contempla actividades culturales, educativas y comunitarias en los 50 estados. La propuesta apunta a involucrar tanto a residentes como a turistas y audiencias internacionales mediante transmisiones globales y eventos presenciales de gran escala.

Con este despliegue, Times Square no solo volverá a ser el escenario más visto del mundo, sino también el punto de partida de una conmemoración que marcará a toda una generación.