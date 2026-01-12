¿Se vienen muchas prohibiciones de productos en EE. UU.? Atención: con el avance del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en la implementación de exenciones a las restricciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a nivel estatal, es bueno saber que los supermercados independientes se encuentran en constante alarma.

Estas empresas anuncian la falta de claridad en las directrices y, con ello, la aplicación más rigurosa de las mismas podría ocasionar efectos adversos en el acceso a alimentos en las comunidades que abastecen. ¿Qué otros productos se encuentran en la cuerda floja y se verán afectados próximamente?

SNAP: estos serían los próximos productos que serían descalificados por esta razón

Recientemente, se dejó abierta la posibilidad de que, dentro de poco, se den ciertas restricciones sobre los productos frescos con valor añadido en el país americano.

Recordemos que, a través de un comunicado del 6 de enero, la Asociación Nacional de Comerciantes (NGA) señaló que la última guía del USDA sobre las exenciones de restricciones del SNAP representaba un avance importante, pero señalaba que su implementación ha presentado otros desafíos significativos para los minoristas.

Conoce cuáles serían los próximos productos que serían descalificados por esta razón.

Si bien los productos agrícolas no se han convertido en el "punto" de las reciente restricciones de exención del SNAP, los funcionarios de la NGA han dejado entrever las definiciones de productos y la reglamentación que se dará en el futuro, en especial en aquellos productos agrícolas que tienen valor agregado y los frescos preparados.

"En cuanto a la exención de SNAP, los únicos alimentos que se excluyen actualmente son los refrescos y los dulces", respondió Stephanie Johnson, la vicepresidenta de grupo de relaciones gubernamentales y experta en la NGA sobre la posibilidad.

"En algunos estados, se ha ampliado un poco a productos de panadería y repostería preparada. Pero esto aún no afecta a los productos agrícolas", señaló.

NGA se pronuncia sobre esta posibilidad

Por su parte, la asociación señaló que, con las sorpresivas actualizaciones sobre los estándares de abastecimiento del SNAP, sería una opción que se dé ciertas restricciones a los productos agrícolas frescos y de valor añadido.

"Había cierta confusión o preocupación sobre los productos de valor añadido que vienen con cuchara". señaló Johnson sobre aquella aparente situación. "Creo que esa preocupación afecta más a los clientes de las tiendas de conveniencia, porque generalmente nuestros productos no están listos para consumir", sentenció de manera pública. Sus declaraciones fueron expuestas en 'Thepacker.com'.