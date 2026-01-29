Tom Homan hizo una FIRME PROMESA tras la muerte de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del ICE en Minneapolis

El director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, se comprometió a "reinstaurar la ley y el orden" en Minneapolis, después de que la ciudad fuera sacudida por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos federales. La visita de Homan se produce en un momento de gran tensión social y mediática en el norte de Estados Unidos, y busca reforzar la política de control migratorio del gobierno de Donald Trump.

Tom Homan promete "reinstaurar la ley y el orden" en Minneapolis

En su primera declaración pública desde que fue enviado a Minnesota por el presidente Trump, Homan subrayó la prioridad de proteger a la población. Según informó Noticias DW, el funcionario declaró: "La seguridad de la población es primordial" durante una rueda de prensa el jueves.

Homan afirmó que su misión es corregir las deficiencias en las operaciones federales de inmigración, al tiempo que se mantiene el profesionalismo de los agentes. "El presidente Trump y yo, junto con otras personas en el gobierno, hemos reconocido que es necesario realizar ciertas mejoras, y se harán".

"De eso se trata exactamente lo que estoy haciendo aquí", explicó, reconociendo que los ajustes en los protocolos son necesarios para cumplir con la ley de manera efectiva.

Tragedia en Minneapolis: la muerte de Renee Good y Alex Pretti sacude a Estados Unidos

Las declaraciones de Homan se producen tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, durante la implementación de redadas migratorias que provocaron indignación nacional.

Good, madre de tres hijos, murió baleada dentro de su vehículo el 7 de enero por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, mientras que Pretti, un enfermero especializado en cuidados intensivos, falleció el 24 de enero tras recibir disparos en un incidente con agentes federales, según reportes de medios de comunicación.

El director del ICE enfatizó que los agentes deben seguir los protocolos de conducta establecidos y que cualquier violación de estas normas será sancionada. "Tenemos protocolos de conducta", aseguró, reafirmando el compromiso de su oficina con la profesionalidad y el cumplimiento de la ley.