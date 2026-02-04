ALERTA para ciudadanos en California: autoridades aprueban OPERACIÓN LETAL en Isla Catalina y desatan indignación ciudadana por operativo de erradicación

Las autoridades de California aprobaron un controvertido plan de erradicación de ciervos mulos en la Isla Catalina, generando fuertes reacciones entre residentes y grupos conservacionistas. La medida busca restaurar la vegetación nativa y proteger el ecosistema, pero ha sido criticada por quienes la consideran un operativo demasiado drástico.

El permiso otorgado permite que especialistas terrestres realicen la operación letal de manera controlada y bajo protocolos estrictos de seguridad. Este plan reemplaza las propuestas iniciales de caza aérea, que habían generado protestas masivas por el riesgo y la percepción de violencia innecesaria.

Operativo de erradicación y medidas de seguridad

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California autorizó a Catalina Island Conservancy a implementar el plan de manejo de ciervos, conocido como "Operación Proteger Isla Catalina", con el objetivo de reducir la población invasora de manera sostenible. El operativo se llevará a cabo únicamente por profesionales capacitados, con rifles terrestres, durante varios años según las necesidades de conservación.

Este método reemplaza la caza desde helicópteros, la cual había sido ampliamente criticada por residentes y ambientalistas. La organización destacó que el plan busca minimizar el sufrimiento animal y maximizar la seguridad de las personas involucradas y los visitantes de la isla.

Impacto ecológico y finalidad del programa

Los ciervos mulos fueron introducidos en la isla en la década de 1930 y actualmente no tienen depredadores naturales, causando daños significativos a la vegetación nativa, erosión del suelo y aumento del riesgo de incendios forestales. La sobrepoblación también reduce los recursos disponibles para especies locales y altera el equilibrio del ecosistema.

El programa de erradicación controlada permitirá que la carne de los ciervos sea utilizada en el Programa de Recuperación del Cóndor de California, proporcionando alimento a estas aves en peligro de extinción. Además, la iniciativa incluye la reintroducción de plantas nativas resistentes al fuego, reforzando la biodiversidad y la resiliencia del ecosistema de la isla.