TERROR en un Walmart de New Hampshire: arrestan a un hombre tras AMENAZAR a una persona con un arma

Una jornada que comenzó como una compra rutinaria en un Walmart de New Hampshire terminó en alarma y detención policial esta semana, luego de que un cliente fuera acusado de amenazar a otra persona con un arma dentro de la tienda.

Hombre en New Hampshire enfrenta cargos por amenazas con arma en Walmart.

Según NBC10 Boston, agentes de la policía de Manchester respondieron a un llamado de emergencia en el Walmart ubicado en el 725 de Gold Street alrededor de las 3:50 p.m. del jueves, luego de recibir reportes sobre una fuerte discusión entre dos hombres.

La fuente señala textualmente: "La policía habló con uno de los involucrados, quien les contó que un conocido se le acercó en la tienda y se mostró hostil… El otro hombre lo siguió y finalmente sacó una pistola de su cintura". NBC10 Boston reportó, además, que la supuesta víctima declaró que el hombre no llegó a apuntarle directamente, sino que "la sostuvo a su lado y la amenazó".

Este hecho generó preocupación entre clientes y empleados, y llevó a la policía a actuar rápidamente dentro del establecimiento.

Cargos por posesión de arma peligrosa y por amenazas criminales

Un oficial que se encontraba en el mismo Walmart localizó al sospechoso poco después del incidente. Tras la detención, se encontró un arma de fuego en su posesión, según la información proporcionada por NBC10 Boston.

La policía identificó al arrestado como Lincoln Tarlue, de 20 años y residente de Manchester. Tarlue fue acusado formalmente de amenazas criminales y, al confirmarse que tenía antecedentes, también de posesión de un arma peligrosa como delincuente convicto. Permaneció en prisión preventiva mientras esperaba su próxima comparecencia ante la corte.