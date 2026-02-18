ALERTA en Walmart de Clarksville: Policía busca a sospechoso tras ROBO MILLONARIO de $37,000 en mercancía

La comunidad de Clarksville se encuentra en alerta tras un violento robo ocurrido en un Walmart, donde la policía local ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar al presunto responsable. El caso, que ya está bajo investigación activa, generó preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona.

Policía indaga el robo de $37,000 en mercancía en Walmart de Clarksville.

Policía investiga robo millonario de $37,000 en mercancía en Walmart de Clarksville

Según informó la fuente Clarksville Now, alrededor de las 5:40 p. m. del 8 de febrero, las cámaras de seguridad del Walmart ubicado en 3050 Wilma Rudolph Blvd. captaron al sospechoso acercarse al mostrador de joyería del establecimiento. Tal como detalló Clarksville Now, el individuo "forzó la vitrina y sustrajo joyas por un valor aproximado de $37,000".

El atacante fue grabado saliendo de la tienda con los artículos sustraídos y abordando una camioneta blanca, que habría utilizado para huir rápidamente del lugar. Hasta el momento, no se ha logrado dar con su paradero.

Policía de Clarksville solicita ayuda del público para identificar al sospechoso

La policía de Clarksville lanzó un llamado urgente a los habitantes y visitantes de la ciudad para que compartan cualquier información relevante que pueda conducir a la localización del sospechoso. Los detectives a cargo del caso consideran que la cooperación del público es clave para avanzar en la investigación y resolver este robo millonario en Walmart.

Si cuenta con información útil, puede comunicarse directamente con el detective Lockerman al (931) 648‑0656, ext. 5299. También es posible enviar datos de manera anónima y ser elegible para una recompensa en efectivo a través del sitio web de Crime Stoppers del Condado de Montgomery en Clarksville, o llamando a la línea de denuncias al (931) 645‑8477.